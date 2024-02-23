https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929153895.html

Байден анонсировал санкции против России из-за Украины и Навального

Байден анонсировал санкции против России из-за Украины и Навального - РИА Новости, 23.02.2024

Байден анонсировал санкции против России из-за Украины и Навального

Президент США Джо Байден объявил, что США введут более 500 санкций против РФ из-за Алексея Навального и ситуации на Украине, экспортные ограничения затронут... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:49

2024-02-23T14:49

2024-02-23T14:49

россия

украина

сша

джо байден

дмитрий песков

мария захарова

нато

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил, что США введут более 500 санкций против РФ из-за Алексея Навального и ситуации на Украине, экспортные ограничения затронут почти 100 юрлиц. "Сегодня я объявляю более чем 500 новых санкций против России за ее продолжающуюся войну по завоеванию на Украине и за смерть Алексея Навального... Мы также вводим новые экспортные ограничения против почти 100 предприятий за предоставление тайной поддержки российской военной машине", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома. Отмечается, что санкции США по РФ затронут финансовый сектор, ВПК, сети по закупкам, якобы помогающих обходу санкций и связанных с заключением Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929090919.html

https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, джо байден, дмитрий песков, мария захарова, нато, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, санкции в отношении россии, в мире