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Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества

Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024

Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, приказав провести праздничные салюты в городах,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T02:03

2024-02-23T02:03

2024-02-23T02:03

общество

россия

москва

волгоград

сергей шойгу

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, приказав провести праздничные салюты в городах, соответствующий документ опубликован в Telegram-канале Минобороны. "Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд... В ознаменование Дня защитника Отечества приказываю: 23 февраля 2024 года в 21.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле", - говорится в приказе министра обороны. Отмечается, что помимо перечисленных городов праздничные салюты будут в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий.

https://ria.ru/20240223/putin-1929091718.html

россия

москва

волгоград

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Алексей Калабанов

общество, россия, москва, волгоград, сергей шойгу, день защитника отечества