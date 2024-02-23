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Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
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02:03 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/salyuty-1929097205.html
Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества
Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, приказав провести праздничные салюты в городах,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T02:03
2024-02-23T02:03
общество
россия
москва
волгоград
сергей шойгу
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, приказав провести праздничные салюты в городах, соответствующий документ опубликован в Telegram-канале Минобороны. "Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд... В ознаменование Дня защитника Отечества приказываю: 23 февраля 2024 года в 21.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле", - говорится в приказе министра обороны. Отмечается, что помимо перечисленных городов праздничные салюты будут в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий.
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общество, россия, москва, волгоград, сергей шойгу, день защитника отечества
Общество, Россия, Москва, Волгоград, Сергей Шойгу, День защитника Отечества
Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества

Шойгу приказал организовать салюты в городах в честь Дня защитника Отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, приказав провести праздничные салюты в городах, соответствующий документ опубликован в Telegram-канале Минобороны.
«
"Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд... В ознаменование Дня защитника Отечества приказываю: 23 февраля 2024 года в 21.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле", - говорится в приказе министра обороны.
Отмечается, что помимо перечисленных городов праздничные салюты будут в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий.
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ОбществоРоссияМоскваВолгоградСергей ШойгуДень защитника Отечества
 
 
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