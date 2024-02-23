https://ria.ru/20240223/salyuty-1929097205.html
Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества
Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, приказав провести праздничные салюты в городах,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T02:03
2024-02-23T02:03
2024-02-23T02:03
общество
россия
москва
волгоград
сергей шойгу
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880284631_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_d6058bcf7cd6b4201bda227095f67e14.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, приказав провести праздничные салюты в городах, соответствующий документ опубликован в Telegram-канале Минобороны. "Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд... В ознаменование Дня защитника Отечества приказываю: 23 февраля 2024 года в 21.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле", - говорится в приказе министра обороны. Отмечается, что помимо перечисленных городов праздничные салюты будут в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий.
https://ria.ru/20240223/putin-1929091718.html
россия
москва
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880284631_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_2817627820ca8d2cde013c6ed81f4eff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, волгоград, сергей шойгу, день защитника отечества
Общество, Россия, Москва, Волгоград, Сергей Шойгу, День защитника Отечества
Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества
Шойгу приказал организовать салюты в городах в честь Дня защитника Отечества