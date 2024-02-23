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Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества. Трансляция
Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества. Трансляция - РИА Новости, 23.02.2024
Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества. Трансляция
В российских городах запускают праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:01
2024-02-23T21:01
2024-02-23T21:08
общество
день защитника отечества
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В российских городах запускают праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, день защитника отечества, видео
Общество, День защитника Отечества
Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества. Трансляция
В российских городах запускают праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.
2024-02-23T21:01
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В российских городах запускают праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.