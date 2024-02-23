https://ria.ru/20240223/pozhar-1929217755.html

Пожар в кубанском хуторе, где упал летательный аппарат, потушили

Пожар в кубанском хуторе, где упал летательный аппарат, потушили - РИА Новости, 23.02.2024

Пожар в кубанском хуторе, где упал летательный аппарат, потушили

Пожар в кубанском хуторе Трудовая Армения, где упал летательный аппарат, полностью ликвидирован, сообщил оперштаб в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T22:26

2024-02-23T22:26

2024-02-23T22:26

происшествия

краснодарский край

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СОЧИ, 23 фев - РИА Новости. Пожар в кубанском хуторе Трудовая Армения, где упал летательный аппарат, полностью ликвидирован, сообщил оперштаб в Telegram-канале. По данным властей, в пятницу около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов. Позже в оперштабе региона уточнили, что упал только один летательный аппарат, после чего загорелся камыш, но огонь локализовали. "В 21.45 полная ликвидация пожара", - сказано в сообщении оперштаба Кубани.

https://ria.ru/20240131/pozhar-1924691353.html

краснодарский край

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край