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Пожар в кубанском хуторе, где упал летательный аппарат, потушили
Пожар в кубанском хуторе, где упал летательный аппарат, потушили - РИА Новости, 23.02.2024
Пожар в кубанском хуторе, где упал летательный аппарат, потушили
Пожар в кубанском хуторе Трудовая Армения, где упал летательный аппарат, полностью ликвидирован, сообщил оперштаб в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T22:26
2024-02-23T22:26
2024-02-23T22:26
происшествия
краснодарский край
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СОЧИ, 23 фев - РИА Новости. Пожар в кубанском хуторе Трудовая Армения, где упал летательный аппарат, полностью ликвидирован, сообщил оперштаб в Telegram-канале. По данным властей, в пятницу около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов. Позже в оперштабе региона уточнили, что упал только один летательный аппарат, после чего загорелся камыш, но огонь локализовали. "В 21.45 полная ликвидация пожара", - сказано в сообщении оперштаба Кубани.
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краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Пожар в кубанском хуторе, где упал летательный аппарат, потушили
Пожар в хуторе Краснодарского края, где упал летательный аппарат, ликвидировали