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В Киеве произошел пожар на складах - РИА Новости, 23.02.2024
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12:28 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929134972.html
В Киеве произошел пожар на складах
В Киеве произошел пожар на складах - РИА Новости, 23.02.2024
В Киеве произошел пожар на складах
Киевская городская госадминистрация заявила о пожаре на складах в Подольском районе украинской столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:28
2024-02-23T12:28
подольский район
киев
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Киевская городская госадминистрация заявила о пожаре на складах в Подольском районе украинской столицы в Telegram-канале. "В Подольском районе горят складские помещения. На месте работают все аварийно-спасательные службы", - говорится в сообщении. В связи с пожаром жителям столицы рекомендовали не находиться в местах задымления и ограничить пребывание на улице.
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подольский район, киев, в мире
Подольский район, Киев, В мире
В Киеве произошел пожар на складах

В Подольском районе Киева загорелись складские помещения

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Киевская городская госадминистрация заявила о пожаре на складах в Подольском районе украинской столицы в Telegram-канале.
"В Подольском районе горят складские помещения. На месте работают все аварийно-спасательные службы", - говорится в сообщении.
В связи с пожаром жителям столицы рекомендовали не находиться в местах задымления и ограничить пребывание на улице.
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