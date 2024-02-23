https://ria.ru/20240223/pozhar-1929134972.html

В Киеве произошел пожар на складах

В Киеве произошел пожар на складах - РИА Новости, 23.02.2024

В Киеве произошел пожар на складах

Киевская городская госадминистрация заявила о пожаре на складах в Подольском районе украинской столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T12:28

2024-02-23T12:28

2024-02-23T12:28

подольский район

киев

в мире

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Киевская городская госадминистрация заявила о пожаре на складах в Подольском районе украинской столицы в Telegram-канале. "В Подольском районе горят складские помещения. На месте работают все аварийно-спасательные службы", - говорится в сообщении. В связи с пожаром жителям столицы рекомендовали не находиться в местах задымления и ограничить пребывание на улице.

https://ria.ru/20240223/pozhar-1929108314.html

подольский район

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

подольский район, киев, в мире