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Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных - РИА Новости, 23.02.2024
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21:57 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/pozdravlenie-1929215642.html
Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных
Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных - РИА Новости, 23.02.2024
Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных
Военнослужащие на передовой поздравили защитников Отечества с их праздником.
2024-02-23T21:57
2024-02-23T21:57
день защитника отечества
видео
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"Чтобы все вернулись живыми!" — напутствовал командир подразделения своих сослуживцев.
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60
353
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Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных
Российские военные поздравили с Днем защитника Отечества с передовой
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60
353
60
день защитника отечества, видео, видео
День защитника Отечества, Видео
Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных
Военнослужащие на передовой поздравили защитников Отечества с их праздником.
2024-02-23T21:57
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Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных

Читать ria.ru в
Военнослужащие на передовой поздравили защитников Отечества с их праздником.
"Чтобы все вернулись живыми!" — напутствовал командир подразделения своих сослуживцев.
 
День защитника ОтечестваВидео
 
 
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