https://ria.ru/20240223/pozdravlenie-1929215642.html
Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных
Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных - РИА Новости, 23.02.2024
Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных
Военнослужащие на передовой поздравили защитников Отечества с их праздником.
2024-02-23T21:57
2024-02-23T21:57
2024-02-23T21:57
день защитника отечества
видео
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"Чтобы все вернулись живыми!" — напутствовал командир подразделения своих сослуживцев.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929215011_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a55499cf1908aefa8e720dfa8941e3b.jpg
Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных
Российские военные поздравили с Днем защитника Отечества с передовой
2024-02-23T21:57
true
PT0M50S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день защитника отечества, видео, видео
День защитника Отечества, Видео
Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных
Военнослужащие на передовой поздравили защитников Отечества с их праздником.
2024-02-23T21:57
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PT0M50S
Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных
Военнослужащие на передовой поздравили защитников Отечества с их праздником.
"Чтобы все вернулись живыми!" — напутствовал командир подразделения своих сослуживцев.