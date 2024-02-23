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Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных

Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных - РИА Новости, 23.02.2024

Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных

Военнослужащие на передовой поздравили защитников Отечества с их праздником.

2024-02-23T21:57

2024-02-23T21:57

2024-02-23T21:57

день защитника отечества

видео

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"Чтобы все вернулись живыми!" — напутствовал командир подразделения своих сослуживцев.

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление с Днем защитника Отечества с передовой от российских военных Российские военные поздравили с Днем защитника Отечества с передовой 2024-02-23T21:57 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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