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Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта - РИА Новости, 23.02.2024
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20:53 23.02.2024 (обновлено: 20:58 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/port-1929207796.html
Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта
Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта - РИА Новости, 23.02.2024
Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта
Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта, следует из положения, опубликованного на сайте правительства Канады. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:53
2024-02-23T20:58
экономика
канада
новороссийский морской торговый порт
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта, следует из положения, опубликованного на сайте правительства Канады. Согласно опубликованному санкционному списку, Новороссийский морской торговый порт является единственным портом, попавшим под ограничения со стороны Канады.
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экономика, канада, новороссийский морской торговый порт
Экономика, Канада, Новороссийский морской торговый порт
Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта

Новороссийский морской торговый порт попал под канадские санкции

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовороссийский морской торговый порт
Новороссийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Новороссийский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта, следует из положения, опубликованного на сайте правительства Канады.
Согласно опубликованному санкционному списку, Новороссийский морской торговый порт является единственным портом, попавшим под ограничения со стороны Канады.
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ЭкономикаКанадаНовороссийский морской торговый порт
 
 
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