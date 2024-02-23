https://ria.ru/20240223/port-1929207796.html

Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта

Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта - РИА Новости, 23.02.2024

Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта

Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта, следует из положения, опубликованного на сайте правительства Канады. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:53

2024-02-23T20:53

2024-02-23T20:58

экономика

канада

новороссийский морской торговый порт

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта, следует из положения, опубликованного на сайте правительства Канады. Согласно опубликованному санкционному списку, Новороссийский морской торговый порт является единственным портом, попавшим под ограничения со стороны Канады.

https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html

канада

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, канада, новороссийский морской торговый порт