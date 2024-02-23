https://ria.ru/20240223/port-1929207796.html
Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта
Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта - РИА Новости, 23.02.2024
Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта
Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта, следует из положения, опубликованного на сайте правительства Канады. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:53
2024-02-23T20:53
2024-02-23T20:58
экономика
канада
новороссийский морской торговый порт
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта, следует из положения, опубликованного на сайте правительства Канады. Согласно опубликованному санкционному списку, Новороссийский морской торговый порт является единственным портом, попавшим под ограничения со стороны Канады.
https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, канада, новороссийский морской торговый порт
Экономика, Канада, Новороссийский морской торговый порт
Канада ввела санкции против Новороссийского морского торгового порта
Новороссийский морской торговый порт попал под канадские санкции