https://ria.ru/20240223/porokh-1929182275.html
ЕС ввел санкции против российских предприятий по производству пороха
ЕС ввел санкции против российских предприятий по производству пороха - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против российских предприятий по производству пороха
Евросоюз в рамках 13-го пакета внес санкций против ряда российских предприятий по производству пороха, следует из документа, опубликованного в официальном... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:47
2024-02-23T17:47
2024-02-23T17:47
евросоюз
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санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках 13-го пакета внес санкций против ряда российских предприятий по производству пороха, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Федеральное Казенное Предприятие "Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод" и Федеральное Казенное Предприятие "Тамбовский Пороховой Завод" указаны в списке, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Кроме того, под санкции попали гендиректор ФКП "ТПЗ" Алексей Геннадиевич Дубоносов и гендиректор ФКП "КГКПЗ" Александр Борисович Лившиц.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии
Евросоюз, В мире, Россия, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против российских предприятий по производству пороха
ЕС ввел санкции против нескольких российских предприятий по производству пороха
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках 13-го пакета внес санкций против ряда российских предприятий по производству пороха, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
Федеральное Казенное Предприятие "Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод" и Федеральное Казенное Предприятие "Тамбовский Пороховой Завод" указаны в списке, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
Кроме того, под санкции попали гендиректор ФКП "ТПЗ" Алексей Геннадиевич Дубоносов и гендиректор ФКП "КГКПЗ" Александр Борисович Лившиц.
МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным