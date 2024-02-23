https://ria.ru/20240223/porokh-1929182275.html

ЕС ввел санкции против российских предприятий по производству пороха

ЕС ввел санкции против российских предприятий по производству пороха - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против российских предприятий по производству пороха

Евросоюз в рамках 13-го пакета внес санкций против ряда российских предприятий по производству пороха, следует из документа, опубликованного в официальном... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:47

2024-02-23T17:47

2024-02-23T17:47

евросоюз

в мире

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках 13-го пакета внес санкций против ряда российских предприятий по производству пороха, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Федеральное Казенное Предприятие "Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод" и Федеральное Казенное Предприятие "Тамбовский Пороховой Завод" указаны в списке, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Кроме того, под санкции попали гендиректор ФКП "ТПЗ" Алексей Геннадиевич Дубоносов и гендиректор ФКП "КГКПЗ" Александр Борисович Лившиц.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии