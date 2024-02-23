https://ria.ru/20240223/pogoda-1929117968.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 23.02.2024

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T09:50

2024-02-23T09:50

2024-02-23T09:50

погода

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_13a916781956f1af31ce75561fac5310.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Синоптик рассказала, что в пятницу в Москве ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а также дымки и туман. "Днём в столице максимальная температура 0 - плюс 2 градуса, в Подмосковье минус 2 - плюс 3 градуса", - сказала Котилевская. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Давление будет слабо расти до 753 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва