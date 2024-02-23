Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/pogoda-1929117968.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 23.02.2024
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:50
2024-02-23T09:50
погода
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_13a916781956f1af31ce75561fac5310.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Синоптик рассказала, что в пятницу в Москве ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а также дымки и туман. "Днём в столице максимальная температура 0 - плюс 2 градуса, в Подмосковье минус 2 - плюс 3 градуса", - сказала Котилевская. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Давление будет слабо расти до 753 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_85c1a0ae8e4ee623338546c4864942b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва
Погода, Москва
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидается облачная погода и до плюс двух градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
Синоптик рассказала, что в пятницу в Москве ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а также дымки и туман.
"Днём в столице максимальная температура 0 - плюс 2 градуса, в Подмосковье минус 2 - плюс 3 градуса", - сказала Котилевская.
По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Давление будет слабо расти до 753 миллиметров ртутного столба.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Синоптик предсказал неустойчивую весну в Москве
21 февраля, 21:15
 
ПогодаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала