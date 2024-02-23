https://ria.ru/20240223/pogoda-1929117968.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 23.02.2024
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:50
2024-02-23T09:50
2024-02-23T09:50
погода
москва
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Синоптик рассказала, что в пятницу в Москве ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а также дымки и туман. "Днём в столице максимальная температура 0 - плюс 2 градуса, в Подмосковье минус 2 - плюс 3 градуса", - сказала Котилевская. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Давление будет слабо расти до 753 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, москва
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидается облачная погода и до плюс двух градусов
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Алина Котилевская.
Синоптик рассказала, что в пятницу в Москве ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а также дымки и туман.
"Днём в столице максимальная температура 0 - плюс 2 градуса, в Подмосковье минус 2 - плюс 3 градуса", - сказала Котилевская.
По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Давление будет слабо расти до 753 миллиметров ртутного столба.
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