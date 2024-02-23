https://ria.ru/20240223/podderzhka-1929206385.html

Евросоюз заявил, что продолжит финансовую поддержку Украины

Евросоюз заявил, что продолжит финансовую поддержку Украины - РИА Новости, 23.02.2024

Евросоюз заявил, что продолжит финансовую поддержку Украины

ЕС продолжит оказывать Украине финансовую поддержку на регулярной основе, говорится в совместном заявлении председателей Европейского совета, Европейской... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:45

2024-02-23T20:45

2024-02-23T20:45

в мире

украина

молдавия

киев

европейский совет

евросоюз

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС продолжит оказывать Украине финансовую поддержку на регулярной основе, говорится в совместном заявлении председателей Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента. "ЕС решил начать переговоры о вступлении Украины и поможет ей на пути к членству в ЕС... Европейский Союз продолжит предоставлять Украине регулярную и ожидаемую финансовую поддержку", - говорится в заявлении. Также утверждается, что пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы "поможет Украине удовлетворить свои насущные потребности, восстановить экономику и общество, модернизировать свои институты и укрепить демократию и верховенство закона". На саммите ЕС 14 декабря минувшего года было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929204096.html

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929119555.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, молдавия, киев, европейский совет, евросоюз