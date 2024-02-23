Евросоюз заявил, что продолжит финансовую поддержку Украины
Евросоюз заявил, что продолжит финансовую поддержку Украины на регулярной основе
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС продолжит оказывать Украине финансовую поддержку на регулярной основе, говорится в совместном заявлении председателей Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента.
"ЕС решил начать переговоры о вступлении Украины и поможет ей на пути к членству в ЕС... Европейский Союз продолжит предоставлять Украине регулярную и ожидаемую финансовую поддержку", - говорится в заявлении.
Также утверждается, что пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы "поможет Украине удовлетворить свои насущные потребности, восстановить экономику и общество, модернизировать свои институты и укрепить демократию и верховенство закона".
На саммите ЕС 14 декабря минувшего года было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.