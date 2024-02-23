https://ria.ru/20240223/peregovory-1929222282.html

На Западе скептически относятся к мирным переговорам по Украине, пишут СМИ

На Западе скептически относятся к мирным переговорам по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024

На Западе скептически относятся к мирным переговорам по Украине, пишут СМИ

Американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы мирных переговоров Украины и России, а также отвергают любую возможность заключения... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T23:40

2024-02-23T23:40

2024-02-23T23:40

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы мирных переговоров Украины и России, а также отвергают любую возможность заключения сделок до президентских выборов в США, пишет газета Wall Street Journal. "Чиновники в Вашингтоне и европейских столицах скептически оценивают перспективы мирных переговоров с Россией и отвергают любую возможность заключения сделки до президентских выборов в США в ноябре", - говорится в сообщении издания. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240222/dzhonson-1929056897.html

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато