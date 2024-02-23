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На Западе скептически относятся к мирным переговорам по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
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23:40 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/peregovory-1929222282.html
На Западе скептически относятся к мирным переговорам по Украине, пишут СМИ
На Западе скептически относятся к мирным переговорам по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
На Западе скептически относятся к мирным переговорам по Украине, пишут СМИ
Американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы мирных переговоров Украины и России, а также отвергают любую возможность заключения... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T23:40
2024-02-23T23:40
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москва
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы мирных переговоров Украины и России, а также отвергают любую возможность заключения сделок до президентских выборов в США, пишет газета Wall Street Journal. "Чиновники в Вашингтоне и европейских столицах скептически оценивают перспективы мирных переговоров с Россией и отвергают любую возможность заключения сделки до президентских выборов в США в ноябре", - говорится в сообщении издания. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240222/dzhonson-1929056897.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, НАТО
На Западе скептически относятся к мирным переговорам по Украине, пишут СМИ

WSJ: на Западе скептически оценивают перспективы переговоров России и Украины

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы мирных переговоров Украины и России, а также отвергают любую возможность заключения сделок до президентских выборов в США, пишет газета Wall Street Journal.
«
"Чиновники в Вашингтоне и европейских столицах скептически оценивают перспективы мирных переговоров с Россией и отвергают любую возможность заключения сделки до президентских выборов в США в ноябре", - говорится в сообщении издания.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Джонсон сорвал переговоры России и Украины по указанию США, заявил посол
22 февраля, 18:48
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Русские возьмут". В США сообщили, в каких границах останется Украина
Вчера, 09:25
 
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