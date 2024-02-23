"Уверен в себе": ответ Путина на дерзкий выпад Байдена поразил немцев
Читателей Die Welt восхитила реакция Путина на оскорбление Байдена
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Читателей немецкого издание Die Welt восхитила остроумная реакция президента России Владимира Путина на оскорбление в его адрес от американского коллеги Джо Байдена.
Накануне российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал оскорбительное высказывание Байдена адекватной реакцией на слова о нем.
"Путин уверен в себе в отличие от громко лающих западных политиков", — отметил Ischia L.
"Путин блестяще отреагировал на очередную глупость Байдена", — заметил Peter S.
"Если посмотреть все речи президента Путина, можно заметить, что он никогда никого не оскорблял и не употреблял резких слов, он всегда вежлив и обходителен. Этого нельзя сказать о главах западных стран", — подчеркнул Dirk D.
"Хорошо сказал", — резюмировал Mattias M.
В четверг Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". В ответ Владимир Путин напомнил, что на прошлой неделе на вопрос о том, кто лучше для России из возможных президентов США — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, он ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. По его словам, в Москве понимают, что сейчас происходит в США с внутриполитической точки зрения. Путин отметил, что Байден не может просто сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".