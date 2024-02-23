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"Уверен в себе": ответ Путина на дерзкий выпад Байдена поразил немцев - РИА Новости, 23.02.2024
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13:56 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/otvet-1929147047.html
"Уверен в себе": ответ Путина на дерзкий выпад Байдена поразил немцев
"Уверен в себе": ответ Путина на дерзкий выпад Байдена поразил немцев - РИА Новости, 23.02.2024
"Уверен в себе": ответ Путина на дерзкий выпад Байдена поразил немцев
Читателей немецкого издание Die Welt восхитила остроумная реакция президента России Владимира Путина на оскорбление в его адрес от американского коллеги Джо... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:56
2024-02-23T13:56
в мире
сша
россия
сан-франциско
владимир путин
джо байден
павел зарубин
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Читателей немецкого издание Die Welt восхитила остроумная реакция президента России Владимира Путина на оскорбление в его адрес от американского коллеги Джо Байдена.Накануне российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал оскорбительное высказывание Байдена адекватной реакцией на слова о нем."Путин уверен в себе в отличие от громко лающих западных политиков", — отметил Ischia L."Путин блестяще отреагировал на очередную глупость Байдена", — заметил Peter S."Если посмотреть все речи президента Путина, можно заметить, что он никогда никого не оскорблял и не употреблял резких слов, он всегда вежлив и обходителен. Этого нельзя сказать о главах западных стран", — подчеркнул Dirk D."Хорошо сказал", — резюмировал Mattias M.В четверг Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". В ответ Владимир Путин напомнил, что на прошлой неделе на вопрос о том, кто лучше для России из возможных президентов США — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, он ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. По его словам, в Москве понимают, что сейчас происходит в США с внутриполитической точки зрения. Путин отметил, что Байден не может просто сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".
https://ria.ru/20240223/ugroza-1929114589.html
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в мире, сша, россия, сан-франциско, владимир путин, джо байден, павел зарубин
В мире, США, Россия, Сан-Франциско, Владимир Путин, Джо Байден, Павел Зарубин
"Уверен в себе": ответ Путина на дерзкий выпад Байдена поразил немцев

Читателей Die Welt восхитила реакция Путина на оскорбление Байдена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Читателей немецкого издание Die Welt восхитила остроумная реакция президента России Владимира Путина на оскорбление в его адрес от американского коллеги Джо Байдена.
Накануне российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал оскорбительное высказывание Байдена адекватной реакцией на слова о нем.
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"Путин уверен в себе в отличие от громко лающих западных политиков", — отметил Ischia L.
"Путин блестяще отреагировал на очередную глупость Байдена", — заметил Peter S.
"Если посмотреть все речи президента Путина, можно заметить, что он никогда никого не оскорблял и не употреблял резких слов, он всегда вежлив и обходителен. Этого нельзя сказать о главах западных стран", — подчеркнул Dirk D.
"Хорошо сказал", — резюмировал Mattias M.
В четверг Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". В ответ Владимир Путин напомнил, что на прошлой неделе на вопрос о том, кто лучше для России из возможных президентов США — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, он ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. По его словам, в Москве понимают, что сейчас происходит в США с внутриполитической точки зрения. Путин отметил, что Байден не может просто сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".
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