https://ria.ru/20240223/obuchenie-1929186939.html

В Минобрнауки рассказали о поддержке участников СВО

В Минобрнауки рассказали о поддержке участников СВО - РИА Новости, 23.02.2024

В Минобрнауки рассказали о поддержке участников СВО

Около 2 тысяч участников специальной военной операции и около 4 тысяч членов семей военнослужащих получили скидки на обучение в вузах, сообщается в... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T18:17

2024-02-23T18:17

2024-02-23T18:53

специальная военная операция на украине

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:32:3018:1730_1920x0_80_0_0_e6ed220f203c22af2679037c35343fef.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Около 2 тысяч участников специальной военной операции и около 4 тысяч членов семей военнослужащих получили скидки на обучение в вузах, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России."Поддержка при обучении... Предоставлена скидка на обучение: около 2 тысячам участников СВО, около 4 тысячам членам семей военнослужащих", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что около тысячи участников спецоперации и около 900 членов семей военнослужащих переведены на бесплатное обучение."Поддержка при обучении: переведены на бесплатное обучение около 1 000 участников СВО, около 900 членов семей военнослужащих", - говорится в сообщении.Около 5 тысяч студентов получили академический отпуск по причинам прохождения военной службы и более 1,5 тысячи студентов, вернувшихся из зоны специальной военной операции, были восстановлены после академического отпуска.В Минобрнауки добавили, что в российских вузах создано почти 300 подразделений по работе с участниками специальной военной операции."Создано почти 300 структурных подразделений в вузах по работе с участниками СВО и их родственниками. Государственная социальная стипендия студентам со статусом ветерана боевых действий выплачивается до конца обучения", - говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, что для участников СВО и их детей действует отдельная квота при поступлении - не менее 10% от общего объёма бюджетных мест по направлениям подготовки и специальностям.Отмечается, что в акции Минобрнауки России "Вузы для фронта" более 400 вузов оказали различную помощь участникам специальной военной операции, например, передали на фронт средства медицинской помощи, продукты питания, одежду, предметы личной гигиены, квадрокоптеры, письма, автомобили УАЗ, тепловизоры, рации, бинокли, маскировочные сети, саперные кошки, фонари, наушники.В министерстве напомнили, что на базе вузов новых регионов России развивается сеть психологических служб, которые проводят диагностику и оказывают помощь студентам и профессорско-преподавательскому составу, психологи посещают консультации и семинары Минобрнауки России и Российской академии образования."С февраля 2022 года психологи из новых субъектов РФ приняли участие в 127 мероприятиях Минобрнауки России, направленных на развитие психологической поддержки в вузах", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20240223/matvienko-1929158183.html

https://ria.ru/20240223/putin-1929091589.html

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)