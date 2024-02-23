Рейтинг@Mail.ru
В Минобрнауки рассказали о поддержке участников СВО - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 23.02.2024 (обновлено: 18:53 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/obuchenie-1929186939.html
В Минобрнауки рассказали о поддержке участников СВО
В Минобрнауки рассказали о поддержке участников СВО - РИА Новости, 23.02.2024
В Минобрнауки рассказали о поддержке участников СВО
Около 2 тысяч участников специальной военной операции и около 4 тысяч членов семей военнослужащих получили скидки на обучение в вузах, сообщается в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:17
2024-02-23T18:53
специальная военная операция на украине
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:32:3018:1730_1920x0_80_0_0_e6ed220f203c22af2679037c35343fef.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Около 2 тысяч участников специальной военной операции и около 4 тысяч членов семей военнослужащих получили скидки на обучение в вузах, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России."Поддержка при обучении... Предоставлена скидка на обучение: около 2 тысячам участников СВО, около 4 тысячам членам семей военнослужащих", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что около тысячи участников спецоперации и около 900 членов семей военнослужащих переведены на бесплатное обучение."Поддержка при обучении: переведены на бесплатное обучение около 1 000 участников СВО, около 900 членов семей военнослужащих", - говорится в сообщении.Около 5 тысяч студентов получили академический отпуск по причинам прохождения военной службы и более 1,5 тысячи студентов, вернувшихся из зоны специальной военной операции, были восстановлены после академического отпуска.В Минобрнауки добавили, что в российских вузах создано почти 300 подразделений по работе с участниками специальной военной операции."Создано почти 300 структурных подразделений в вузах по работе с участниками СВО и их родственниками. Государственная социальная стипендия студентам со статусом ветерана боевых действий выплачивается до конца обучения", - говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, что для участников СВО и их детей действует отдельная квота при поступлении - не менее 10% от общего объёма бюджетных мест по направлениям подготовки и специальностям.Отмечается, что в акции Минобрнауки России "Вузы для фронта" более 400 вузов оказали различную помощь участникам специальной военной операции, например, передали на фронт средства медицинской помощи, продукты питания, одежду, предметы личной гигиены, квадрокоптеры, письма, автомобили УАЗ, тепловизоры, рации, бинокли, маскировочные сети, саперные кошки, фонари, наушники.В министерстве напомнили, что на базе вузов новых регионов России развивается сеть психологических служб, которые проводят диагностику и оказывают помощь студентам и профессорско-преподавательскому составу, психологи посещают консультации и семинары Минобрнауки России и Российской академии образования."С февраля 2022 года психологи из новых субъектов РФ приняли участие в 127 мероприятиях Минобрнауки России, направленных на развитие психологической поддержки в вузах", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20240223/matvienko-1929158183.html
https://ria.ru/20240223/putin-1929091589.html
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_853865bacf92647e915d900c68953c2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
В Минобрнауки рассказали о поддержке участников СВО

Шесть тысяч участников СВО и членов их семей получили скидку на обучение в вузах

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Студенты на лекции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Около 2 тысяч участников специальной военной операции и около 4 тысяч членов семей военнослужащих получили скидки на обучение в вузах, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России.
"Поддержка при обучении... Предоставлена скидка на обучение: около 2 тысячам участников СВО, около 4 тысячам членам семей военнослужащих", - говорится в сообщении.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко подарила президенту перчатки как у участников СВО
Вчера, 15:19
В ведомстве также отметили, что около тысячи участников спецоперации и около 900 членов семей военнослужащих переведены на бесплатное обучение.
"Поддержка при обучении: переведены на бесплатное обучение около 1 000 участников СВО, около 900 членов семей военнослужащих", - говорится в сообщении.
Около 5 тысяч студентов получили академический отпуск по причинам прохождения военной службы и более 1,5 тысячи студентов, вернувшихся из зоны специальной военной операции, были восстановлены после академического отпуска.
В Минобрнауки добавили, что в российских вузах создано почти 300 подразделений по работе с участниками специальной военной операции.
«
"Создано почти 300 структурных подразделений в вузах по работе с участниками СВО и их родственниками. Государственная социальная стипендия студентам со статусом ветерана боевых действий выплачивается до конца обучения", - говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что для участников СВО и их детей действует отдельная квота при поступлении - не менее 10% от общего объёма бюджетных мест по направлениям подготовки и специальностям.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Путин назвал участников СВО подлинными героями
Вчера, 00:07
Отмечается, что в акции Минобрнауки России "Вузы для фронта" более 400 вузов оказали различную помощь участникам специальной военной операции, например, передали на фронт средства медицинской помощи, продукты питания, одежду, предметы личной гигиены, квадрокоптеры, письма, автомобили УАЗ, тепловизоры, рации, бинокли, маскировочные сети, саперные кошки, фонари, наушники.
В министерстве напомнили, что на базе вузов новых регионов России развивается сеть психологических служб, которые проводят диагностику и оказывают помощь студентам и профессорско-преподавательскому составу, психологи посещают консультации и семинары Минобрнауки России и Российской академии образования.
"С февраля 2022 года психологи из новых субъектов РФ приняли участие в 127 мероприятиях Минобрнауки России, направленных на развитие психологической поддержки в вузах", - заключили в министерстве.
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала