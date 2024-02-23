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ВСУ в течение суток атаковали три района Белгородской области - РИА Новости, 23.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/obstrely-1929128952.html
ВСУ в течение суток атаковали три района Белгородской области
ВСУ в течение суток атаковали три района Белгородской области - РИА Новости, 23.02.2024
ВСУ в течение суток атаковали три района Белгородской области
Украинские военные атаковали три района Белгородской области более 40 раз за прошедшие сутки, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:34
2024-02-23T11:34
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Украинские военные атаковали три района Белгородской области более 40 раз за прошедшие сутки, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По данным губернатора, 22 февраля украинская армия обстреляла три приграничных района 40 снарядами, включая 6 взрывных устройств с дронов. Помимо этого, была атака с помощью 4 дронов. Наибольшее количество снарядов было выпущено на Шебекинский округ (22 минометных снаряда). На Грайворонский округ были атаки только с помощью беспилотников (10 атак), в результате ранения получили двое водителей грузовиков. "В Грайворонском городском округе в селе Глотово с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители... В селе Козинка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе рядом с продуктовым магазином. Пострадавших нет. В магазине выбиты стекла, повреждена кровля, также посечен легковой автомобиль. Ещё один дрон-камикадзе посажен средствами радиоэлектронной борьбы и впоследствии уничтожен. Обошлось без последствий. В селе Головчино системой ПВО сбит БПЛА противника. На окраине поселка Горьковский с БПЛА сброшено 2 осколочных боеприпаса", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Журавлевка и Нехотеевка выпущено в сумме 12 артиллерийских снарядов. В Шебекинском округе по селу Середа выпущено 19 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 2, по хутору Марьино – один минометный снаряд. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240220/belgorod-1928414763.html
https://ria.ru/20240218/belgorod-1928048659.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
ВСУ в течение суток атаковали три района Белгородской области

ВСУ атаковали три района Белгородской области более 40 раз за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Украинские военные атаковали три района Белгородской области более 40 раз за прошедшие сутки, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, 22 февраля украинская армия обстреляла три приграничных района 40 снарядами, включая 6 взрывных устройств с дронов. Помимо этого, была атака с помощью 4 дронов. Наибольшее количество снарядов было выпущено на Шебекинский округ (22 минометных снаряда). На Грайворонский округ были атаки только с помощью беспилотников (10 атак), в результате ранения получили двое водителей грузовиков.
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"В Грайворонском городском округе в селе Глотово с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители... В селе Козинка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе рядом с продуктовым магазином. Пострадавших нет. В магазине выбиты стекла, повреждена кровля, также посечен легковой автомобиль. Ещё один дрон-камикадзе посажен средствами радиоэлектронной борьбы и впоследствии уничтожен. Обошлось без последствий. В селе Головчино системой ПВО сбит БПЛА противника. На окраине поселка Горьковский с БПЛА сброшено 2 осколочных боеприпаса", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селам Журавлевка и Нехотеевка выпущено в сумме 12 артиллерийских снарядов. В Шебекинском округе по селу Середа выпущено 19 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 2, по хутору Марьино – один минометный снаряд.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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