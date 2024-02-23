https://ria.ru/20240223/obstrely-1929128952.html

ВСУ в течение суток атаковали три района Белгородской области

ВСУ в течение суток атаковали три района Белгородской области - РИА Новости, 23.02.2024

ВСУ в течение суток атаковали три района Белгородской области

Украинские военные атаковали три района Белгородской области более 40 раз за прошедшие сутки, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T11:34

2024-02-23T11:34

2024-02-23T11:34

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_0:84:3341:1963_1920x0_80_0_0_46ffe001dc7ded0086db766bd8254328.jpg

БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Украинские военные атаковали три района Белгородской области более 40 раз за прошедшие сутки, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По данным губернатора, 22 февраля украинская армия обстреляла три приграничных района 40 снарядами, включая 6 взрывных устройств с дронов. Помимо этого, была атака с помощью 4 дронов. Наибольшее количество снарядов было выпущено на Шебекинский округ (22 минометных снаряда). На Грайворонский округ были атаки только с помощью беспилотников (10 атак), в результате ранения получили двое водителей грузовиков. "В Грайворонском городском округе в селе Глотово с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители... В селе Козинка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе рядом с продуктовым магазином. Пострадавших нет. В магазине выбиты стекла, повреждена кровля, также посечен легковой автомобиль. Ещё один дрон-камикадзе посажен средствами радиоэлектронной борьбы и впоследствии уничтожен. Обошлось без последствий. В селе Головчино системой ПВО сбит БПЛА противника. На окраине поселка Горьковский с БПЛА сброшено 2 осколочных боеприпаса", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Журавлевка и Нехотеевка выпущено в сумме 12 артиллерийских снарядов. В Шебекинском округе по селу Середа выпущено 19 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 2, по хутору Марьино – один минометный снаряд. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240220/belgorod-1928414763.html

https://ria.ru/20240218/belgorod-1928048659.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район