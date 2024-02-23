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Пушилин в День защитника Отечества вручил госнаграды бойцам - РИА Новости, 23.02.2024
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12:47 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/nagrady-1929138004.html
Пушилин в День защитника Отечества вручил госнаграды бойцам
Пушилин в День защитника Отечества вручил госнаграды бойцам - РИА Новости, 23.02.2024
Пушилин в День защитника Отечества вручил госнаграды бойцам
Глава ДНР Денис Пушилин в День защитника Отечества вручил награды 11 военнослужащим за мужество, храбрость и героизм, восемь из них - посмертно. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:47
2024-02-23T12:47
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
день защитника отечества
безопасность
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в День защитника Отечества вручил награды 11 военнослужащим за мужество, храбрость и героизм, восемь из них - посмертно. "Поздравил бойцов с Днем защитника Отечества и вручил заслуженные награды. За личное мужество, героизм, храбрость и самоотверженность 11 военнослужащих удостоены звания Героя Донецкой народной республики, восемь из них посмертно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. По его словам, многие бойцы были отмечены орденом республики, знаками отличия "Георгиевский крест" и "За заслуги перед Донецкой народной республикой". "С каждой наградой связана пронзительная история подвига во имя жизни других", - добавил глава республики. Кроме того, Пушилин пожелал военнослужащим скорейшей победы и возвращения домой невредимыми, а также передал от жителей региона слова благодарности за то, что "они устанавливают флаг России на его законное место в наших городах и районах, которые возвращаются домой".
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, день защитника отечества, безопасность
Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, День защитника Отечества, Безопасность
Пушилин в День защитника Отечества вручил госнаграды бойцам

Пушилин в День защитника Отечества вручил госнаграды 11 бойцам

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Денис Пушилин
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в День защитника Отечества вручил награды 11 военнослужащим за мужество, храбрость и героизм, восемь из них - посмертно.
"Поздравил бойцов с Днем защитника Отечества и вручил заслуженные награды. За личное мужество, героизм, храбрость и самоотверженность 11 военнослужащих удостоены звания Героя Донецкой народной республики, восемь из них посмертно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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По его словам, многие бойцы были отмечены орденом республики, знаками отличия "Георгиевский крест" и "За заслуги перед Донецкой народной республикой".
"С каждой наградой связана пронзительная история подвига во имя жизни других", - добавил глава республики.
Кроме того, Пушилин пожелал военнослужащим скорейшей победы и возвращения домой невредимыми, а также передал от жителей региона слова благодарности за то, что "они устанавливают флаг России на его законное место в наших городах и районах, которые возвращаются домой".
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