https://ria.ru/20240223/mvf-1929099487.html

МВФ: достигнута рабочая договоренность о новом транше для Украины

МВФ: достигнута рабочая договоренность о новом транше для Украины - РИА Новости, 23.02.2024

МВФ: достигнута рабочая договоренность о новом транше для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг соглашения о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов, заявили в организации. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T03:17

2024-02-23T03:17

2024-02-23T05:39

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг соглашения о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов, заявили в организации."МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по обновленному комплексу экономической политики… Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом Фонда", - говорится в заявлении на сайте МВФ.Как говорится в сообщении, речь идет о выделении Украине нового транша помощи в размере 880 млн долларов. МВФ при этом указывает, что перспективы экономики Украины на 2024 год остаются неопределенными.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

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в мире, украина, мвф