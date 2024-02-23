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МВФ: достигнута рабочая договоренность о новом транше для Украины
МВФ: достигнута рабочая договоренность о новом транше для Украины - РИА Новости, 23.02.2024
МВФ: достигнута рабочая договоренность о новом транше для Украины
Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг соглашения о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов, заявили в организации. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T03:17
2024-02-23T03:17
2024-02-23T05:39
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг соглашения о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов, заявили в организации."МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по обновленному комплексу экономической политики… Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом Фонда", - говорится в заявлении на сайте МВФ.Как говорится в сообщении, речь идет о выделении Украине нового транша помощи в размере 880 млн долларов. МВФ при этом указывает, что перспективы экономики Украины на 2024 год остаются неопределенными.
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в мире, украина, мвф
МВФ: достигнута рабочая договоренность о новом транше для Украины
МВФ заявил о достижении договоренности на рабочем уровне о новом транше Украине
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости.
Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг соглашения о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов, заявили
в организации.
"МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по обновленному комплексу экономической политики… Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом Фонда", - говорится в заявлении на сайте МВФ.
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
Как говорится в сообщении, речь идет о выделении Украине нового транша помощи в размере 880 млн долларов. МВФ при этом указывает, что перспективы экономики Украины на 2024 год остаются неопределенными.