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ЕС включил министра обороны КНДР в новый пакет санкций против России - РИА Новости, 23.02.2024
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13:03 23.02.2024 (обновлено: 15:16 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/ministr-1929139880.html
ЕС включил министра обороны КНДР в новый пакет санкций против России
ЕС включил министра обороны КНДР в новый пакет санкций против России - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС включил министра обороны КНДР в новый пакет санкций против России
В 13-й пакет антироссийских санкций ЕС включили министра обороны КНДР Кан Сун Нама, следует из заявления Еврокомиссии. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:03
2024-02-23T15:16
евросоюз
еврокомиссия
россия
санкции в отношении россии
кндр (северная корея)
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. В 13-й пакет антироссийских санкций ЕС включили министра обороны КНДР Кан Сун Нама, следует из заявления Еврокомиссии.&quot;Новый (санкционный. — Прим. ред.) список включает десять российских компаний и физических лиц, причастных к поставкам северокорейского вооружения в Россию, министра обороны страны, а также несколько белорусских компаний и физических лиц, оказывающих поддержку российским Вооруженным силам&quot;, — сказано в тексте.Всего в список вошли 106 физических и 88 юридических лиц.Как уточняется, более 140 компаний и физических лиц, включенных в новый пакет, имеют отношение к военно-промышленному комплексу России.Кроме того, из-за обвинений в поддержке военно-промышленного комплекса России, а именно в продаже Москве электронных компонентов и обходе торговых ограничений, под санкции попали 27 организаций, в том числе четыре компании из КНР, а также по одному предприятию из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.Помимо этого, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, "которые, в частности, способствуют укреплению российского промышленного потенциала, как электрические трансформаторы".Совет Евросоюза окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html
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евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии, кндр (северная корея)
Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Санкции в отношении России, КНДР (Северная Корея)
ЕС включил министра обороны КНДР в новый пакет санкций против России

ЕК: министр обороны КНДР включен в новый пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. В 13-й пакет антироссийских санкций ЕС включили министра обороны КНДР Кан Сун Нама, следует из заявления Еврокомиссии.
«

"Новый (санкционный. — Прим. ред.) список включает десять российских компаний и физических лиц, причастных к поставкам северокорейского вооружения в Россию, министра обороны страны, а также несколько белорусских компаний и физических лиц, оказывающих поддержку российским Вооруженным силам", — сказано в тексте.

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Всего в список вошли 106 физических и 88 юридических лиц.
Как уточняется, более 140 компаний и физических лиц, включенных в новый пакет, имеют отношение к военно-промышленному комплексу России.
Кроме того, из-за обвинений в поддержке военно-промышленного комплекса России, а именно в продаже Москве электронных компонентов и обходе торговых ограничений, под санкции попали 27 организаций, в том числе четыре компании из КНР, а также по одному предприятию из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.
Помимо этого, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, "которые, в частности, способствуют укреплению российского промышленного потенциала, как электрические трансформаторы".
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Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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