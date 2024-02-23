https://ria.ru/20240223/ministr-1929139880.html

ЕС включил министра обороны КНДР в новый пакет санкций против России

ЕС включил министра обороны КНДР в новый пакет санкций против России - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС включил министра обороны КНДР в новый пакет санкций против России

В 13-й пакет антироссийских санкций ЕС включили министра обороны КНДР Кан Сун Нама, следует из заявления Еврокомиссии. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T13:03

2024-02-23T13:03

2024-02-23T15:16

евросоюз

еврокомиссия

россия

санкции в отношении россии

кндр (северная корея)

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. В 13-й пакет антироссийских санкций ЕС включили министра обороны КНДР Кан Сун Нама, следует из заявления Еврокомиссии."Новый (санкционный. — Прим. ред.) список включает десять российских компаний и физических лиц, причастных к поставкам северокорейского вооружения в Россию, министра обороны страны, а также несколько белорусских компаний и физических лиц, оказывающих поддержку российским Вооруженным силам", — сказано в тексте.Всего в список вошли 106 физических и 88 юридических лиц.Как уточняется, более 140 компаний и физических лиц, включенных в новый пакет, имеют отношение к военно-промышленному комплексу России.Кроме того, из-за обвинений в поддержке военно-промышленного комплекса России, а именно в продаже Москве электронных компонентов и обходе торговых ограничений, под санкции попали 27 организаций, в том числе четыре компании из КНР, а также по одному предприятию из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.Помимо этого, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, "которые, в частности, способствуют укреплению российского промышленного потенциала, как электрические трансформаторы".Совет Евросоюза окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html

https://ria.ru/20240210/koreya-1926542867.html

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии, кндр (северная корея)