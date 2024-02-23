https://ria.ru/20240223/mezentsev-1929182125.html

США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева

США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева - РИА Новости, 23.02.2024

США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева

США ввели санкции в отношении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:46

2024-02-23T17:46

2024-02-23T17:46

союзное государство

сша

дмитрий мезенцев

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции в отношении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. В ведомстве не уточняется, что именно послужило основанием для введения рестрикций.

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929090919.html

сша

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, дмитрий мезенцев, в мире