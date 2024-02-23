https://ria.ru/20240223/mezentsev-1929182125.html
США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева
США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева
США ввели санкции в отношении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:46
2024-02-23T17:46
2024-02-23T17:46
союзное государство
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции в отношении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. В ведомстве не уточняется, что именно послужило основанием для введения рестрикций.
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929090919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дмитрий мезенцев, в мире
Союзное государство, США, Дмитрий Мезенцев, В мире
США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев попал под санкции СЩА