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США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева - РИА Новости, 23.02.2024
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Союзное государство
 
17:46 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/mezentsev-1929182125.html
США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева
США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева
США ввели санкции в отношении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:46
2024-02-23T17:46
союзное государство
сша
дмитрий мезенцев
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции в отношении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. В ведомстве не уточняется, что именно послужило основанием для введения рестрикций.
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сша
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сша, дмитрий мезенцев, в мире
Союзное государство, США, Дмитрий Мезенцев, В мире
США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Мезенцева

Госсекретарь Союзного государства Мезенцев попал под санкции СЩА

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции в отношении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина.
В ведомстве не уточняется, что именно послужило основанием для введения рестрикций.
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22 февраля, 23:52
 
Союзное государствоСШАДмитрий МезенцевВ мире
 
 
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