https://ria.ru/20240223/matvienko-1929158183.html
Матвиенко подарила президенту перчатки как у участников СВО
Матвиенко подарила президенту перчатки как у участников СВО - РИА Новости, 23.02.2024
Матвиенко подарила президенту перчатки как у участников СВО
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выбрала в подарок президенту РФ Владимиру Путину такие же перчатки, как направляются участникам спецоперации женщинами... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:19
2024-02-23T15:19
2024-02-23T15:19
общество
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выбрала в подарок президенту РФ Владимиру Путину такие же перчатки, как направляются участникам спецоперации женщинами России, сообщает пресс-служба СФ. В пресс-службе СФ подтвердили факт "передачи председателем Совета Федерации перчаток для президента РФ к 23 февраля", говорится в сообщении. Матвиенко выступила в конце января с идеей организовать в преддверии Дня Защитника Отечества отправку очередной партии вещей в зону СВО от женщин России. Такие акции регулярно организовываются женщинами-сенаторами. "Эта сложившаяся практика, в которую вовлечена целая группа женщин, производящих лично или на своих предприятиях вещи для нужд специальной военной операции. И предполагалось с самого начала, что именно из этих вещей и будут выбраны перчатки для президента. Такие же, как поступили тем, кто находится в зоне выполнения боевых задач", - отметили в пресс-службе. Уточняется, что председатель Совета Федерации лично выбрала три пары разных перчаток.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Матвиенко подарила президенту перчатки как у участников СВО
Матвиенко подарила президенту три пары перчаток как у участников СВО
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выбрала в подарок президенту РФ Владимиру Путину такие же перчатки, как направляются участникам спецоперации женщинами России, сообщает пресс-служба СФ.
В пресс-службе СФ подтвердили факт "передачи председателем Совета Федерации перчаток для президента РФ к 23 февраля", говорится в сообщении.
Россию не подвел ее единственный союзник
Матвиенко выступила в конце января с идеей организовать в преддверии Дня Защитника Отечества отправку очередной партии вещей в зону СВО от женщин России. Такие акции регулярно организовываются женщинами-сенаторами.
«
"Эта сложившаяся практика, в которую вовлечена целая группа женщин, производящих лично или на своих предприятиях вещи для нужд специальной военной операции. И предполагалось с самого начала, что именно из этих вещей и будут выбраны перчатки для президента. Такие же, как поступили тем, кто находится в зоне выполнения боевых задач", - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что председатель Совета Федерации лично выбрала три пары разных перчаток.
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои