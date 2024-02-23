https://ria.ru/20240223/matvienko-1929158183.html

Матвиенко подарила президенту перчатки как у участников СВО

Матвиенко подарила президенту перчатки как у участников СВО - РИА Новости, 23.02.2024

Матвиенко подарила президенту перчатки как у участников СВО

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выбрала в подарок президенту РФ Владимиру Путину такие же перчатки, как направляются участникам спецоперации женщинами... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:19

2024-02-23T15:19

2024-02-23T15:19

общество

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выбрала в подарок президенту РФ Владимиру Путину такие же перчатки, как направляются участникам спецоперации женщинами России, сообщает пресс-служба СФ. В пресс-службе СФ подтвердили факт "передачи председателем Совета Федерации перчаток для президента РФ к 23 февраля", говорится в сообщении. Матвиенко выступила в конце января с идеей организовать в преддверии Дня Защитника Отечества отправку очередной партии вещей в зону СВО от женщин России. Такие акции регулярно организовываются женщинами-сенаторами. "Эта сложившаяся практика, в которую вовлечена целая группа женщин, производящих лично или на своих предприятиях вещи для нужд специальной военной операции. И предполагалось с самого начала, что именно из этих вещей и будут выбраны перчатки для президента. Такие же, как поступили тем, кто находится в зоне выполнения боевых задач", - отметили в пресс-службе. Уточняется, что председатель Совета Федерации лично выбрала три пары разных перчаток.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф