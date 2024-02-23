https://ria.ru/20240223/manevr-1929111816.html

"Использовали все". ВСУ пожаловались на маневр России в зоне СВО

"Использовали все". ВСУ пожаловались на маневр России в зоне СВО - РИА Новости, 23.02.2024

"Использовали все". ВСУ пожаловались на маневр России в зоне СВО

Российские военные безостановочно штурмуют позиции ВСУ, используя широкое разнообразие вооружения, сообщает Sky News со ссылкой на представителей ВСУ. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T09:06

2024-02-23T09:06

2024-02-23T13:51

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные безостановочно штурмуют позиции ВСУ, используя широкое разнообразие вооружения, сообщает Sky News со ссылкой на представителей ВСУ."Они штурмуют наши позиции, прорывая колючую проволоку, чтобы через нее пройти", — пожаловался опрошенный журналистами солдат.По его словам, российские военные теперь беспрерывно атакуют, обстреливая ВСУ большим количеством артиллерийских снарядов."У них есть самолеты, вертолеты, бомбы с лазерным наведением, "Грады". Они используют все вдоль нашей линии фронта", — посетовал украинец.Западные СМИ ранее сообщали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.

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