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"Использовали все". ВСУ пожаловались на маневр России в зоне СВО - РИА Новости, 23.02.2024
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09:06 23.02.2024 (обновлено: 13:51 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/manevr-1929111816.html
"Использовали все". ВСУ пожаловались на маневр России в зоне СВО
"Использовали все". ВСУ пожаловались на маневр России в зоне СВО - РИА Новости, 23.02.2024
"Использовали все". ВСУ пожаловались на маневр России в зоне СВО
Российские военные безостановочно штурмуют позиции ВСУ, используя широкое разнообразие вооружения, сообщает Sky News со ссылкой на представителей ВСУ. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:06
2024-02-23T13:51
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные безостановочно штурмуют позиции ВСУ, используя широкое разнообразие вооружения, сообщает Sky News со ссылкой на представителей ВСУ.&quot;Они штурмуют наши позиции, прорывая колючую проволоку, чтобы через нее пройти&quot;, — пожаловался опрошенный журналистами солдат.По его словам, российские военные теперь беспрерывно атакуют, обстреливая ВСУ большим количеством артиллерийских снарядов.&quot;У них есть самолеты, вертолеты, бомбы с лазерным наведением, &quot;Грады&quot;. Они используют все вдоль нашей линии фронта&quot;, — посетовал украинец.Западные СМИ ранее сообщали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.
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В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Политика, Вооруженные силы РФ
"Использовали все". ВСУ пожаловались на маневр России в зоне СВО

Sky News: ВС России безостановочно штурмуют позиции ВСУ вдоль линии фронта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные безостановочно штурмуют позиции ВСУ, используя широкое разнообразие вооружения, сообщает Sky News со ссылкой на представителей ВСУ.
«

"Они штурмуют наши позиции, прорывая колючую проволоку, чтобы через нее пройти", — пожаловался опрошенный журналистами солдат.

По его словам, российские военные теперь беспрерывно атакуют, обстреливая ВСУ большим количеством артиллерийских снарядов.
«

"У них есть самолеты, вертолеты, бомбы с лазерным наведением, "Грады". Они используют все вдоль нашей линии фронта", — посетовал украинец.

Западные СМИ ранее сообщали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.
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