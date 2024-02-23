Рейтинг@Mail.ru
Любимова поздравила военных и ветеранов с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/lyubimova-1929125621.html
Любимова поздравила военных и ветеранов с Днем защитника Отечества
Любимова поздравила военных и ветеранов с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Любимова поздравила военных и ветеранов с Днем защитника Отечества
Министр культуры России Ольга Любимова в видеообращении в своем Telegram-канале поздравила военнослужащих, ветеранов, врачей, волонтеров и военных... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:02
2024-02-23T11:02
общество
россия
ольга любимова
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907420267_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_b69a09dd155d2686d01fc80586891079.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в видеообращении в своем Telegram-канале поздравила военнослужащих, ветеранов, врачей, волонтеров и военных корреспондентов с Днём защитника Отечества, отметив, что во все времена культура вдохновлялась подвигами героев, которые внесли вклад в победы и достижения. "Дорогие защитники Отечества! Поздравляю вас. Этот праздник - символ мужества и отваги всех, кто сражался за нашу Родину в прошлом и кто защищает её сегодня, укрепляя надежду и веру в будущее… Хочу пожелать ветеранам, отважным бойцам, врачам, волонтерам, военным корреспондентам и их близким здоровья и сил", - сказала глава ведомства. Она отметила, что во все времена культура вдохновлялась героями и их подвигами, теми, кто внес вклад в победы и достижения, и "благодаря кому мы живем и творим". "Сегодня герои рядом с нами. Мы гордимся и восхищаемся этими сильными духом людьми. Их образы уже находят свое отражение в современной культуре. Наши музеи театры, творческие коллективы продолжают оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям, проводят для них концерты и спектакли, кинопоказы и экскурсии - стараются делать все возможное, чтобы в этот непростой период жизни у них было чуточку тепла, добра и красоты", - подчеркнула Любимова.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907420267_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_6c28705637d68e5a4e41d6f62584c71a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ольга любимова, день защитника отечества
Общество, Россия, Ольга Любимова, День защитника Отечества
Любимова поздравила военных и ветеранов с Днем защитника Отечества

Любимова поздравила военных, ветеранов и врачей с Днем защитника Отечества

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в видеообращении в своем Telegram-канале поздравила военнослужащих, ветеранов, врачей, волонтеров и военных корреспондентов с Днём защитника Отечества, отметив, что во все времена культура вдохновлялась подвигами героев, которые внесли вклад в победы и достижения.
"Дорогие защитники Отечества! Поздравляю вас. Этот праздник - символ мужества и отваги всех, кто сражался за нашу Родину в прошлом и кто защищает её сегодня, укрепляя надежду и веру в будущее… Хочу пожелать ветеранам, отважным бойцам, врачам, волонтерам, военным корреспондентам и их близким здоровья и сил", - сказала глава ведомства.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россию не подвел ее единственный союзник
Вчера, 08:00
Она отметила, что во все времена культура вдохновлялась героями и их подвигами, теми, кто внес вклад в победы и достижения, и "благодаря кому мы живем и творим".
"Сегодня герои рядом с нами. Мы гордимся и восхищаемся этими сильными духом людьми. Их образы уже находят свое отражение в современной культуре. Наши музеи театры, творческие коллективы продолжают оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям, проводят для них концерты и спектакли, кинопоказы и экскурсии - стараются делать все возможное, чтобы в этот непростой период жизни у них было чуточку тепла, добра и красоты", - подчеркнула Любимова.
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
День защитника Отечества
Вчера, 02:39
 
ОбществоРоссияОльга ЛюбимоваДень защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала