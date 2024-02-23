https://ria.ru/20240223/lyubimova-1929125621.html

Любимова поздравила военных и ветеранов с Днем защитника Отечества

Любимова поздравила военных и ветеранов с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024

Любимова поздравила военных и ветеранов с Днем защитника Отечества

Министр культуры России Ольга Любимова в видеообращении в своем Telegram-канале поздравила военнослужащих, ветеранов, врачей, волонтеров и военных... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T11:02

2024-02-23T11:02

2024-02-23T11:02

общество

россия

ольга любимова

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в видеообращении в своем Telegram-канале поздравила военнослужащих, ветеранов, врачей, волонтеров и военных корреспондентов с Днём защитника Отечества, отметив, что во все времена культура вдохновлялась подвигами героев, которые внесли вклад в победы и достижения. "Дорогие защитники Отечества! Поздравляю вас. Этот праздник - символ мужества и отваги всех, кто сражался за нашу Родину в прошлом и кто защищает её сегодня, укрепляя надежду и веру в будущее… Хочу пожелать ветеранам, отважным бойцам, врачам, волонтерам, военным корреспондентам и их близким здоровья и сил", - сказала глава ведомства. Она отметила, что во все времена культура вдохновлялась героями и их подвигами, теми, кто внес вклад в победы и достижения, и "благодаря кому мы живем и творим". "Сегодня герои рядом с нами. Мы гордимся и восхищаемся этими сильными духом людьми. Их образы уже находят свое отражение в современной культуре. Наши музеи театры, творческие коллективы продолжают оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям, проводят для них концерты и спектакли, кинопоказы и экскурсии - стараются делать все возможное, чтобы в этот непростой период жизни у них было чуточку тепла, добра и красоты", - подчеркнула Любимова.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ольга любимова, день защитника отечества