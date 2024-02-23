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Умерла тележурналист Алла Лосина - РИА Новости, 23.02.2024
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23:36 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/losina-1929222109.html
Умерла тележурналист Алла Лосина
Умерла тележурналист Алла Лосина - РИА Новости, 23.02.2024
Умерла тележурналист Алла Лосина
Известный саратовский тележурналист, бывший председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T23:36
2024-02-23T23:36
общество
сатка
челябинская область
роман бусаргин
саратовская областная дума
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САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Известный саратовский тележурналист, бывший председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы Алевтина (Алла) Лосина скончалась в возрасте 66 лет, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале. "Сегодня стало известно, что на 67-м году жизни скончалась журналист и заслуженный работник культуры Алевтина Вальтеровна Лосина", - говорится в сообщении. Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким. "Известный тележурналист, депутат нескольких созывов, она всегда отличалась исключительным профессионализмом, принципиальностью, порядочностью и преданностью избранному делу. Ее репортажи заслужили любовь зрителей, а созидательная деятельность - глубокое уважение. Светлая память", - процитировала слова Бусаргина пресс-служба. Коллектив ГТРК "Саратов", где Лосина работала с 1982 по 2007 годы, также выразил соболезнования ее родным и близким. "Коллеги знали Аллу Вальтеровну как сильного, волевого, но в то же время доброго, отзывчивого человека. Для младшего поколения она была примером профессионализма и образованности. Алла Вальтеровна была депутатом Саратовской областной думы четвертого, пятого и шестого созывов, председателем комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике и комиссии по почетным званиям Саратовской области", - говорится в сообщении на сайте ГТРК "Саратов". Алевтина (Алла) Лосина родилась 1 декабря 1957 года в городе Сатка Челябинской области. С отличием окончила филологический факультет Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, после чего пришла работать на ГТРК "Саратов", где за многие годы была редактором, ведущей телепрограмм, специальным корреспондентом. Имеет звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.
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общество, сатка, челябинская область, роман бусаргин, саратовская областная дума
Общество, Сатка, Челябинская область, Роман Бусаргин, Саратовская областная Дума
Умерла тележурналист Алла Лосина

Известный саратовский тележурналист Алла Лосина умерла на 67-м году жизни

© Фото : ГТРК "Саратов"Журналист Алла Лосина
Журналист Алла Лосина - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : ГТРК "Саратов"
Журналист Алла Лосина. Архивное фото
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САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Известный саратовский тележурналист, бывший председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы Алевтина (Алла) Лосина скончалась в возрасте 66 лет, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.
«
"Сегодня стало известно, что на 67-м году жизни скончалась журналист и заслуженный работник культуры Алевтина Вальтеровна Лосина", - говорится в сообщении.
Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким. "Известный тележурналист, депутат нескольких созывов, она всегда отличалась исключительным профессионализмом, принципиальностью, порядочностью и преданностью избранному делу. Ее репортажи заслужили любовь зрителей, а созидательная деятельность - глубокое уважение. Светлая память", - процитировала слова Бусаргина пресс-служба.
Коллектив ГТРК "Саратов", где Лосина работала с 1982 по 2007 годы, также выразил соболезнования ее родным и близким.
«
"Коллеги знали Аллу Вальтеровну как сильного, волевого, но в то же время доброго, отзывчивого человека. Для младшего поколения она была примером профессионализма и образованности. Алла Вальтеровна была депутатом Саратовской областной думы четвертого, пятого и шестого созывов, председателем комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике и комиссии по почетным званиям Саратовской области", - говорится в сообщении на сайте ГТРК "Саратов".
Алевтина (Алла) Лосина родилась 1 декабря 1957 года в городе Сатка Челябинской области. С отличием окончила филологический факультет Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, после чего пришла работать на ГТРК "Саратов", где за многие годы была редактором, ведущей телепрограмм, специальным корреспондентом. Имеет звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.
 
ОбществоСаткаЧелябинская областьРоман БусаргинСаратовская областная Дума
 
 
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