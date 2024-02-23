https://ria.ru/20240223/kuzminov-1929144100.html
Власти Испании сами выдали Кузьминову поддельные документы, утверждают СМИ
Власти Испании сами выдали Кузьминову поддельные документы, утверждают СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
Власти Испании сами выдали Кузьминову поддельные документы, утверждают СМИ
Испанская газета Pais утверждает, что поддельными документами перебежчика из РФ Максима Кузьминова, тело которого обнаружили в Аликанте, снабдили сами власти... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:33
2024-02-23T13:33
2024-02-23T13:49
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испания
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Испанская газета Pais утверждает, что поддельными документами перебежчика из РФ Максима Кузьминова, тело которого обнаружили в Аликанте, снабдили сами власти Испании, но издание не уточняет о каких документах идет речь."Монклоа (резиденция премьера Испании - ред.) предоставил ему фальшивые документы, но не защиту", - говорится в сообщении издания.Ранее газета Periodico сообщала, что Украина предоставила убитому в Испании перебежчику из РФ Максиму Кузьминову паспорт с новой личностью.В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина.В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку.По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аликанте, испания, максим кузьминов
В мире, Аликанте, Испания, Максим Кузьминов
Власти Испании сами выдали Кузьминову поддельные документы, утверждают СМИ
СМИ: поддельные документы Максиму Кузьминову выдали сами испанские власти
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Испанская газета Pais
утверждает, что поддельными документами перебежчика из РФ Максима Кузьминова, тело которого обнаружили в Аликанте, снабдили сами власти Испании, но издание не уточняет о каких документах идет речь.
"Монклоа (резиденция премьера Испании - ред.) предоставил ему фальшивые документы, но не защиту", - говорится в сообщении издания.
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов
Ранее газета Periodico сообщала, что Украина предоставила убитому в Испании перебежчику из РФ Максиму Кузьминову паспорт с новой личностью.
В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина.
В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Испанские СМИ опубликовали фотографию поддельного паспорта Кузьминова
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8
из Курска
и переправился на нем на Украину
. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
Спецслужбы Испании не знали, что Кузьминов приехал в Аликанте, пишут СМИ