https://ria.ru/20240223/kuban-1929216866.html
На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата
На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата - РИА Новости, 23.02.2024
На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата
По уточненной информации, один летательный аппарат упал в хуторе Каневского района Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T22:04
2024-02-23T22:04
2024-02-23T22:21
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/03/1555820362_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_35580fd810877b0cd2ef0e255efae867.jpg
КРАСНОДАР, 23 фев - РИА Новости. По уточненной информации, один летательный аппарат упал в хуторе Каневского района Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона.В пятницу вечером власти заявили о возгорании упавшего летательного аппарата и камыша в хуторе Каневского района Краснодарского края на площади примерно 250 квадратных метров. Отмечалось, что пострадавших и угрозы жилым домам нет. Позже пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован. При этом ранее сообщилось о падении двух летательных аппарата."По уточненной информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата", - говорится в сообщении.В оперативном штабе также сообщили, что пожар, произошедший после падения летательного аппарата, локализован."В 20.50 пожар локализован. На месте продолжают работать все экстренные службы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240131/pozhar-1924691353.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/03/1555820362_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_89799843493e0dd39bafb9351e89e43e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата
Оперштаб: на Кубани упал один летательный аппарат, возникший пожар локализовали
КРАСНОДАР, 23 фев - РИА Новости.
По уточненной информации, один летательный аппарат упал в хуторе Каневского района Краснодарского края, сообщили
в оперативном штабе региона.
В пятницу вечером власти заявили о возгорании упавшего летательного аппарата и камыша в хуторе Каневского района Краснодарского края на площади примерно 250 квадратных метров. Отмечалось, что пострадавших и угрозы жилым домам нет. Позже пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован. При этом ранее сообщилось о падении двух летательных аппарата.
«
"По уточненной информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
В оперативном штабе также сообщили, что пожар, произошедший после падения летательного аппарата, локализован.
"В 20.50 пожар локализован. На месте продолжают работать все экстренные службы", - говорится в сообщении.
В Краснодаре загорелся торговый павильон на рынке