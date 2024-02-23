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На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата - РИА Новости, 23.02.2024
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22:04 23.02.2024 (обновлено: 22:21 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/kuban-1929216866.html
На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата
На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата - РИА Новости, 23.02.2024
На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата
По уточненной информации, один летательный аппарат упал в хуторе Каневского района Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T22:04
2024-02-23T22:21
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 фев - РИА Новости. По уточненной информации, один летательный аппарат упал в хуторе Каневского района Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона.В пятницу вечером власти заявили о возгорании упавшего летательного аппарата и камыша в хуторе Каневского района Краснодарского края на площади примерно 250 квадратных метров. Отмечалось, что пострадавших и угрозы жилым домам нет. Позже пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован. При этом ранее сообщилось о падении двух летательных аппарата."По уточненной информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата", - говорится в сообщении.В оперативном штабе также сообщили, что пожар, произошедший после падения летательного аппарата, локализован."В 20.50 пожар локализован. На месте продолжают работать все экстренные службы", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата

Оперштаб: на Кубани упал один летательный аппарат, возникший пожар локализовали

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 фев - РИА Новости. По уточненной информации, один летательный аппарат упал в хуторе Каневского района Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона.
В пятницу вечером власти заявили о возгорании упавшего летательного аппарата и камыша в хуторе Каневского района Краснодарского края на площади примерно 250 квадратных метров. Отмечалось, что пострадавших и угрозы жилым домам нет. Позже пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован. При этом ранее сообщилось о падении двух летательных аппарата.
«
"По уточненной информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
В оперативном штабе также сообщили, что пожар, произошедший после падения летательного аппарата, локализован.
"В 20.50 пожар локализован. На месте продолжают работать все экстренные службы", - говорится в сообщении.
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