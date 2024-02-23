https://ria.ru/20240223/kuban-1929216866.html

На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата

На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата - РИА Новости, 23.02.2024

На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата

По уточненной информации, один летательный аппарат упал в хуторе Каневского района Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T22:04

2024-02-23T22:04

2024-02-23T22:21

происшествия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/03/1555820362_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_35580fd810877b0cd2ef0e255efae867.jpg

КРАСНОДАР, 23 фев - РИА Новости. По уточненной информации, один летательный аппарат упал в хуторе Каневского района Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона.В пятницу вечером власти заявили о возгорании упавшего летательного аппарата и камыша в хуторе Каневского района Краснодарского края на площади примерно 250 квадратных метров. Отмечалось, что пострадавших и угрозы жилым домам нет. Позже пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован. При этом ранее сообщилось о падении двух летательных аппарата."По уточненной информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата", - говорится в сообщении.В оперативном штабе также сообщили, что пожар, произошедший после падения летательного аппарата, локализован."В 20.50 пожар локализован. На месте продолжают работать все экстренные службы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240131/pozhar-1924691353.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край