https://ria.ru/20240223/kuban-1929213720.html

На Кубани упал летательный аппарат

На Кубани упал летательный аппарат - РИА Новости, 24.02.2024

На Кубани упал летательный аппарат

Два летательных аппарата упали в районе хутора Трудовая Армения в Каневском районе Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-23T21:31

2024-02-23T21:31

2024-02-24T01:04

происшествия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

КРАСНОДАР, 23 фев — РИА Новости. Два летательных аппарата упали в районе хутора Трудовая Армения в Каневском районе Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона."Горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара — примерно 250 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет", — говорится в заявлении.Уточняется, что инцидент произошел около 20:00 мск. К тушению пожара привлекли 40 человек и 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы.Единая дежурно-диспетчерская служба попросила не размещать в Сети фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам информации.Позднее в оперштабе уточнили, что упал один летательный аппарат. В 20.50 пожар удалось локализовать.

https://ria.ru/20240223/pozhar-1929102252.html

https://ria.ru/20240218/pozhar-1928098152.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край