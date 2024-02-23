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На Кубани упал летательный аппарат - РИА Новости, 24.02.2024
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21:31 23.02.2024 (обновлено: 01:04 24.02.2024)
https://ria.ru/20240223/kuban-1929213720.html
На Кубани упал летательный аппарат
На Кубани упал летательный аппарат - РИА Новости, 24.02.2024
На Кубани упал летательный аппарат
Два летательных аппарата упали в районе хутора Трудовая Армения в Каневском районе Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-23T21:31
2024-02-24T01:04
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 фев — РИА Новости. Два летательных аппарата упали в районе хутора Трудовая Армения в Каневском районе Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона.&quot;Горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара — примерно 250 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что инцидент произошел около 20:00 мск. К тушению пожара привлекли 40 человек и 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы.Единая дежурно-диспетчерская служба попросила не размещать в Сети фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам информации.Позднее в оперштабе уточнили, что упал один летательный аппарат. В 20.50 пожар удалось локализовать.
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929102252.html
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани упал летательный аппарат

Оперштаб: на Кубани упал один летательный аппарат, пожар на месте ЧП потушили

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 фев — РИА Новости. Два летательных аппарата упали в районе хутора Трудовая Армения в Каневском районе Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона.
«

"Горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара — примерно 250 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет", — говорится в заявлении.

Место пожара на складе в Новосибирске. 23 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Уточняется, что инцидент произошел около 20:00 мск. К тушению пожара привлекли 40 человек и 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы.
Единая дежурно-диспетчерская служба попросила не размещать в Сети фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам информации.
Позднее в оперштабе уточнили, что упал один летательный аппарат. В 20.50 пожар удалось локализовать.
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