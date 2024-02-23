https://ria.ru/20240223/krushenie-1929212711.html
В Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат
В Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат - РИА Новости, 23.02.2024
В Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат
Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:22
2024-02-23T21:22
2024-02-23T21:22
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края. На месте крушения горит камыш", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231124/orel-1911597149.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
В Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат
В Каневском районе Краснодарского края упал неустановленный летательный аппарат
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края. На месте крушения горит камыш", - сказал собеседник агентства.
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