https://ria.ru/20240223/krushenie-1929212711.html

В Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат

В Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат - РИА Новости, 23.02.2024

В Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат

Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:22

2024-02-23T21:22

2024-02-23T21:22

происшествия

краснодарский край

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края. На месте крушения горит камыш", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231124/orel-1911597149.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край