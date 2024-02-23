https://ria.ru/20240223/komarov-1929213450.html
США ввели санкции против миллиардера Комарова
США ввели санкции против миллиардера Комарова - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против миллиардера Комарова
США ввели санкции против российского предпринимателя, экс-владелеца "Челябинского трубопрокатного завода" Андрея Комарова и широкой сети связанных с ним... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:26
2024-02-23T21:26
2024-02-23T21:26
экономика
сша
вашингтон (штат)
андрей комаров
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против российского предпринимателя, экс-владелеца "Челябинского трубопрокатного завода" Андрея Комарова и широкой сети связанных с ним компаний, сообщил госдепартамент США в пятницу. В Вашингтоне Комарова называют "российским предпринимателем, активно вовлеченным в ряд секторов экономики Российской Федерации". В соответствии с санкциями активы Комарова в США блокируются, запрещается взаимодействие американским гражданам и структурам с ним. Помимо самого предпринимателя под санкции попали многочисленные связанные с ним компании, в том числе занятая в строительном секторе компания "Сентябрь", предприятие "Октябрь", ООО "Киберсталь" и связанные с ней компании, ООО "ГС Инвестментс", предприятие по производству бумаги и картона "Прессман Софт Пэкеджинг новгород" и "Прессман Премиум Пэкеджинг СПб" , холдинг "Гора: Голден Ратио", ее дочерние предприятия "Камчатская горная компания" и "Тихоокеанская горная компания" и многие другие.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, вашингтон (штат), андрей комаров
Экономика, США, Вашингтон (штат), Андрей Комаров
США ввели санкции против миллиардера Комарова
США ввели санкции против экс-владельца ЧТПЗ миллиардера Комарова
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против российского предпринимателя, экс-владелеца "Челябинского трубопрокатного завода" Андрея Комарова и широкой сети связанных с ним компаний, сообщил госдепартамент США в пятницу.
В Вашингтоне
Комарова называют "российским предпринимателем, активно вовлеченным в ряд секторов экономики Российской Федерации".
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
В соответствии с санкциями активы Комарова в США
блокируются, запрещается взаимодействие американским гражданам и структурам с ним.
Помимо самого предпринимателя под санкции попали многочисленные связанные с ним компании, в том числе занятая в строительном секторе компания "Сентябрь", предприятие "Октябрь", ООО "Киберсталь" и связанные с ней компании, ООО "ГС Инвестментс", предприятие по производству бумаги и картона "Прессман Софт Пэкеджинг новгород" и "Прессман Премиум Пэкеджинг СПб" , холдинг "Гора: Голден Ратио", ее дочерние предприятия "Камчатская горная компания" и "Тихоокеанская горная компания" и многие другие.
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