https://ria.ru/20240223/komarov-1929213450.html

США ввели санкции против миллиардера Комарова

США ввели санкции против миллиардера Комарова - РИА Новости, 23.02.2024

США ввели санкции против миллиардера Комарова

США ввели санкции против российского предпринимателя, экс-владелеца "Челябинского трубопрокатного завода" Андрея Комарова и широкой сети связанных с ним... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:26

2024-02-23T21:26

2024-02-23T21:26

экономика

сша

вашингтон (штат)

андрей комаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922793105_0:255:3090:1993_1920x0_80_0_0_3f116060dcd5298f11526954dd8e1559.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против российского предпринимателя, экс-владелеца "Челябинского трубопрокатного завода" Андрея Комарова и широкой сети связанных с ним компаний, сообщил госдепартамент США в пятницу. В Вашингтоне Комарова называют "российским предпринимателем, активно вовлеченным в ряд секторов экономики Российской Федерации". В соответствии с санкциями активы Комарова в США блокируются, запрещается взаимодействие американским гражданам и структурам с ним. Помимо самого предпринимателя под санкции попали многочисленные связанные с ним компании, в том числе занятая в строительном секторе компания "Сентябрь", предприятие "Октябрь", ООО "Киберсталь" и связанные с ней компании, ООО "ГС Инвестментс", предприятие по производству бумаги и картона "Прессман Софт Пэкеджинг новгород" и "Прессман Премиум Пэкеджинг СПб" , холдинг "Гора: Голден Ратио", ее дочерние предприятия "Камчатская горная компания" и "Тихоокеанская горная компания" и многие другие.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, вашингтон (штат), андрей комаров