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ЕС ввел санкции против министра обороны КНДР Кан Сун Нама - РИА Новости, 23.02.2024
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17:22 23.02.2024 (обновлено: 18:12 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/kndr-1929177774.html
ЕС ввел санкции против министра обороны КНДР Кан Сун Нама
ЕС ввел санкции против министра обороны КНДР Кан Сун Нама - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против министра обороны КНДР Кан Сун Нама
Министр обороны КНДР Кан Сун Нам и Главное ракетное управление страны внесены в санкционный список ЕС, следует из опубликованного в пятницу документа. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:22
2024-02-23T18:12
в мире
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кндр (северная корея)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны КНДР Кан Сун Нам и Главное ракетное управление страны внесены в санкционный список ЕС, следует из опубликованного в пятницу документа. Евросоюз обвиняет их в том, что они якобы поддерживали действия против Украины. В документе утверждается, что министр якобы причастен к поставкам вооружений из КНДР в РФ."На своей должности он контролирует развитие незаконной программы КНДР по баллистическим ракетам и принимает непосредственное участие в военном сотрудничестве между КНДР и РФ, в результате чего Северная Корея предоставила боеприпасы России", - отмечается в тексте.По утверждениям чиновников ЕС, "баллистические ракеты, которые были спроектированы, разработаны и произведены в КНДР, использовались российскими ВС против Украины". При этом какие-либо доказательства использования Россией боеприпасов из КНДР в документе не приведены.Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США, несмотря на опровержения Москвы, считают, что РФ использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине. При этом он также не приводил каких-либо доказательств.Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" об оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
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в мире, евросоюз, кндр (северная корея), россия, москва, джон кирби, александр мацегора, петр ильичев, оон, санкции в отношении россии
В мире, Евросоюз, КНДР (Северная Корея), Россия, Москва, Джон Кирби, Александр Мацегора, Петр Ильичев, ООН, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против министра обороны КНДР Кан Сун Нама

ЕС ввел санкции против министр обороны КНДР и ее Главного ракетного управления

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны КНДР Кан Сун Нам и Главное ракетное управление страны внесены в санкционный список ЕС, следует из опубликованного в пятницу документа.
Евросоюз обвиняет их в том, что они якобы поддерживали действия против Украины. В документе утверждается, что министр якобы причастен к поставкам вооружений из КНДР в РФ.
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"На своей должности он контролирует развитие незаконной программы КНДР по баллистическим ракетам и принимает непосредственное участие в военном сотрудничестве между КНДР и РФ, в результате чего Северная Корея предоставила боеприпасы России", - отмечается в тексте.
По утверждениям чиновников ЕС, "баллистические ракеты, которые были спроектированы, разработаны и произведены в КНДР, использовались российскими ВС против Украины". При этом какие-либо доказательства использования Россией боеприпасов из КНДР в документе не приведены.
Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США, несмотря на опровержения Москвы, считают, что РФ использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине. При этом он также не приводил каких-либо доказательств.
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Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" об оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
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В миреЕвросоюзКНДР (Северная Корея)РоссияМоскваДжон КирбиАлександр МацегораПетр ИльичевООНСанкции в отношении России
 
 
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