https://ria.ru/20240223/kirienko-1929131588.html

Кириенко рассказал об участниках конкурса "Лидеры России"

Кириенко рассказал об участниках конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 23.02.2024

Кириенко рассказал об участниках конкурса "Лидеры России"

Участники конкурса "Лидеры России" смогли не только показать свои таланты, свои способности, но и реально принести пользу своим родным регионам, сообщил первый... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T11:59

2024-02-23T11:59

2024-02-23T11:59

россия

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участники конкурса "Лидеры России" смогли не только показать свои таланты, свои способности, но и реально принести пользу своим родным регионам, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Уже удалось, спасибо вам (суперфиналистам конкурса "Лидеры России" - ред.) за это, в рамках конкурса не только показать свои таланты, свои способности, но и реально принести пользу своим родным регионам, потому что в региональных этапах вы решали конкретные управленческие задачи. От многих губернаторов я слышал потом высокие оценки и слова благодарности за то, что решения, которые вы предлагали, действительно полезны и востребованы", - сказал Кириенко на суперфинале пятого конкурса управленцев "Лидеры России". Он поздравил всех присутствующих с Днём защитника Отечества и сказал, что не случайно открытие суперфинала совпало с этим праздником. "У нас в пятом сезоне более 169 тысяч участников конкурса "Лидеры России". Сидящие сегодня в зале 302 человека, у нас впервые не 300, а 302 человека, очень ровные баллы, и мы приняли решение, чтобы быть объективными и справедливыми, не пытаться выделить кого-то лучше", - добавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ. Конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". По данным организаторов, суперфинал продлится до 25 февраля. Он включит в себя оценочные мероприятия, деловую и образовательную программы, встречи с наставниками и партнерами конкурса. Кроме того, в нем примут участие 302 управленца из 63 регионов России и четырех стран мира, преодолевшие все предыдущие испытания.

https://ria.ru/20240223/putin-1929127068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей кириенко, общество