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В Москве открылся кинофестиваль "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 23.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:23 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/kinofestival-1929221047.html
В Москве открылся кинофестиваль "RT.Док: Время героев"
В Москве открылся кинофестиваль "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 23.02.2024
В Москве открылся кинофестиваль "RT.Док: Время героев"
Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T23:23
2024-02-23T23:23
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония открытия фестиваля началась с выступления генерального продюсера RT.Док Екатерины Яковлевой, которая поздравила с Днём защитника Отечества и объявила минуту молчания по павшим бойцам. Она особо отметила работу журналистов, вспомнив военкора информагентства РИА Новости Ростислава Журавлёва и военкора Владлена Татарского. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян записала видеобращение гостям фестиваля. "Низкий поклон и спасибо всем героям этих замечательных фильмов и тем, кто не вошел в эти фильмы, всем тем, кто защищает сейчас нашу родину, нашу правду, наш русский мир... Я надеюсь,что то, чем вы займетесь в эти дни: вы будете смотреть отличное кино, отличные стихи, отличную музыку, написанные, сделанные очень правильными людьми, надеюсь, что все доставит вам удовольствие. Спасибо, что пришли", - сказала Симоньян. Кроме того, она поблагодарила авторам фильмов, которые рискуя своей жизнью, могут погибнуть или стать инвалидами, ездят на передовую, чтобы "снимать и показывать всему миру о нашей правде". Также с видеобращением на фестивале выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, она увидела символичность начала фестиваля в День защитника Отечества. "Миссия создателей документальных картин вошла в условиях искусственной русофобии, которая навязывают всему миру представители агрессивного меньшинства, то есть стран коллективного запада. Истину и объективные факты безуспешно, но рьяно пытаются перекрыть потоком лжи, созданием на скорую руку фейков, подменой фактов, именно поэтому особенно важен честный, правдивый взгляд создателей кино: режиссеров, сценаристов, продюсера, оператора", - отметила Захарова. Зрителям показали фильм "Военкоры-3: он молится на языке Бога" режиссера Клима Поплавского. В картине он раскрыл закадровую жизнь военного журналиста на передовой. Режиссер Клим Поплавский рассказал, что его вдохновило на создание фильма "крутые мужики с огромными сердцами". Он признался, что, как брелочек, прикрепился к военкору RT на арабском Саргону Хадая. На фестиваль докфильмов Клим Поплавский пришел вместе со своей женой и дочкой, а также с мамой, актрисой Яной Поплавской.
https://ria.ru/20240223/festival-1928715214.html
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60
москва, россия, маргарита симоньян, мария захарова, ростислав журавлев, что посмотреть
Культура, Москва, Россия, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Ростислав Журавлев, что посмотреть
В Москве открылся кинофестиваль "RT.Док: Время героев"

Второй фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Москве

© Предоставлено пресс-службой проектаАфиша II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев"
Афиша II Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время героев
© Предоставлено пресс-службой проекта
Афиша II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония открытия фестиваля началась с выступления генерального продюсера RT.Док Екатерины Яковлевой, которая поздравила с Днём защитника Отечества и объявила минуту молчания по павшим бойцам. Она особо отметила работу журналистов, вспомнив военкора информагентства РИА Новости Ростислава Журавлёва и военкора Владлена Татарского.
Кадр из фильма Военкоры-3: он молится на языке Бога
Фильмы об СВО: шесть премьер фестиваля "RT.Док: Время героев"
Вчера, 08:00
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян записала видеобращение гостям фестиваля.
"Низкий поклон и спасибо всем героям этих замечательных фильмов и тем, кто не вошел в эти фильмы, всем тем, кто защищает сейчас нашу родину, нашу правду, наш русский мир... Я надеюсь,что то, чем вы займетесь в эти дни: вы будете смотреть отличное кино, отличные стихи, отличную музыку, написанные, сделанные очень правильными людьми, надеюсь, что все доставит вам удовольствие. Спасибо, что пришли", - сказала Симоньян.
Кроме того, она поблагодарила авторам фильмов, которые рискуя своей жизнью, могут погибнуть или стать инвалидами, ездят на передовую, чтобы "снимать и показывать всему миру о нашей правде".
Также с видеобращением на фестивале выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, она увидела символичность начала фестиваля в День защитника Отечества. "Миссия создателей документальных картин вошла в условиях искусственной русофобии, которая навязывают всему миру представители агрессивного меньшинства, то есть стран коллективного запада. Истину и объективные факты безуспешно, но рьяно пытаются перекрыть потоком лжи, созданием на скорую руку фейков, подменой фактов, именно поэтому особенно важен честный, правдивый взгляд создателей кино: режиссеров, сценаристов, продюсера, оператора", - отметила Захарова.
Зрителям показали фильм "Военкоры-3: он молится на языке Бога" режиссера Клима Поплавского. В картине он раскрыл закадровую жизнь военного журналиста на передовой. Режиссер Клим Поплавский рассказал, что его вдохновило на создание фильма "крутые мужики с огромными сердцами". Он признался, что, как брелочек, прикрепился к военкору RT на арабском Саргону Хадая. На фестиваль докфильмов Клим Поплавский пришел вместе со своей женой и дочкой, а также с мамой, актрисой Яной Поплавской.
Режиссер Клим Поплавский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Клим Поплавский: "Главное правило военкора — остаться в живых"
12 февраля, 08:00
 
КультураМоскваРоссияМаргарита СимоньянМария ЗахароваРостислав Журавлевчто посмотреть
 
 
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