https://ria.ru/20240223/kinofestival-1929221047.html

В Москве открылся кинофестиваль "RT.Док: Время героев"

В Москве открылся кинофестиваль "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 23.02.2024

В Москве открылся кинофестиваль "RT.Док: Время героев"

Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T23:23

2024-02-23T23:23

2024-02-23T23:23

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония открытия фестиваля началась с выступления генерального продюсера RT.Док Екатерины Яковлевой, которая поздравила с Днём защитника Отечества и объявила минуту молчания по павшим бойцам. Она особо отметила работу журналистов, вспомнив военкора информагентства РИА Новости Ростислава Журавлёва и военкора Владлена Татарского. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян записала видеобращение гостям фестиваля. "Низкий поклон и спасибо всем героям этих замечательных фильмов и тем, кто не вошел в эти фильмы, всем тем, кто защищает сейчас нашу родину, нашу правду, наш русский мир... Я надеюсь,что то, чем вы займетесь в эти дни: вы будете смотреть отличное кино, отличные стихи, отличную музыку, написанные, сделанные очень правильными людьми, надеюсь, что все доставит вам удовольствие. Спасибо, что пришли", - сказала Симоньян. Кроме того, она поблагодарила авторам фильмов, которые рискуя своей жизнью, могут погибнуть или стать инвалидами, ездят на передовую, чтобы "снимать и показывать всему миру о нашей правде". Также с видеобращением на фестивале выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, она увидела символичность начала фестиваля в День защитника Отечества. "Миссия создателей документальных картин вошла в условиях искусственной русофобии, которая навязывают всему миру представители агрессивного меньшинства, то есть стран коллективного запада. Истину и объективные факты безуспешно, но рьяно пытаются перекрыть потоком лжи, созданием на скорую руку фейков, подменой фактов, именно поэтому особенно важен честный, правдивый взгляд создателей кино: режиссеров, сценаристов, продюсера, оператора", - отметила Захарова. Зрителям показали фильм "Военкоры-3: он молится на языке Бога" режиссера Клима Поплавского. В картине он раскрыл закадровую жизнь военного журналиста на передовой. Режиссер Клим Поплавский рассказал, что его вдохновило на создание фильма "крутые мужики с огромными сердцами". Он признался, что, как брелочек, прикрепился к военкору RT на арабском Саргону Хадая. На фестиваль докфильмов Клим Поплавский пришел вместе со своей женой и дочкой, а также с мамой, актрисой Яной Поплавской.

https://ria.ru/20240223/festival-1928715214.html

https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, маргарита симоньян, мария захарова, ростислав журавлев, что посмотреть