https://ria.ru/20240223/khimki-1929144630.html
Глава Химок Волошин наградил активистов города за поддержку бойцов СВО
Глава Химок Волошин наградил активистов города за поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 23.02.2024
Глава Химок Волошин наградил активистов города за поддержку бойцов СВО
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной наградил руководителей волонтерских и благотворительных организаций за... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:37
2024-02-23T13:37
2024-02-23T13:37
химки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной наградил руководителей волонтерских и благотворительных организаций за помощь бойцам спецоперации, сообщает пресс-служба администрации округа. Отмечается, что в Химках в ДК "Родина" прошел торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Волошин поздравил военнослужащих и их семьи с праздником. "Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить тех, кто заслужено носит высокое звание защитника Отечества! Этот всенародный праздник по праву считается символом мужества и отваги, направленных на сохранение и защиту нашей горячо любимой России! В преддверии праздника я желаю всем защитникам нашей страны и их семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия и Победы, а нашей стране и Химкам процветания и устойчивого развития!" - цитирует пресс-служба слова Волошина. Как уточняется в материале, на сцене ДК глава округа вместе с Родниной вручили почетные грамоты химкинским общественникам, которые оказывают поддержку бойцам СВО. "С самого начала спецоперации мы включились в общее дело. Мы вяжем носки, плетем маскировочные сети, делаем окопные свечи, проводим концерты в госпиталях для наших военнослужащих. Вот так наши пенсионеры оказывают помощь", - отметила руководитель химкинского отделения Московской областной общественной благотворительной организации "Союз пенсионеров Подмосковья" Надежда Рудакова. Кроме того, благодарственными письмами администрации городского округа Химки за помощь в организации сбора гуманитарных грузов, поддержку военнослужащих и активную гражданскую позицию наградили руководителя волонтерского объединения "Ангелы Фронта" Марию Постольникову, волонтеров Ярославу Смирнову и Анну Тишкину, генеральных директоров химкинских предприятий Дениса Беляева, Павла Иванова и Александра Денисова. "Сегодня, когда наши мужчины проявляют свою высокую гражданскую позицию, мы очень ими гордимся и очень за них переживаем. Мы желаем им только одного - победы. Россия всегда побеждала. И я уверена, что сегодня мы тоже во всем победим. С праздником! Будьте счастливы!" - сказала Роднина, ее слова приводит пресс-служба администрации Химок.
https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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химки, московская область (подмосковье)
Химки, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной наградил руководителей волонтерских и благотворительных организаций за помощь бойцам спецоперации, сообщает пресс-служба администрации округа.
Отмечается, что в Химках в ДК "Родина" прошел торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Волошин поздравил военнослужащих и их семьи с праздником.
"Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить тех, кто заслужено носит высокое звание защитника Отечества! Этот всенародный праздник по праву считается символом мужества и отваги, направленных на сохранение и защиту нашей горячо любимой России
! В преддверии праздника я желаю всем защитникам нашей страны и их семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия и Победы, а нашей стране и Химкам процветания и устойчивого развития!" - цитирует пресс-служба слова Волошина.
Как уточняется в материале, на сцене ДК глава округа вместе с Родниной вручили почетные грамоты химкинским общественникам, которые оказывают поддержку бойцам СВО.
"С самого начала спецоперации мы включились в общее дело. Мы вяжем носки, плетем маскировочные сети, делаем окопные свечи, проводим концерты в госпиталях для наших военнослужащих. Вот так наши пенсионеры оказывают помощь", - отметила руководитель химкинского отделения Московской областной общественной благотворительной организации "Союз пенсионеров Подмосковья" Надежда Рудакова.
Кроме того, благодарственными письмами администрации городского округа Химки за помощь в организации сбора гуманитарных грузов, поддержку военнослужащих и активную гражданскую позицию наградили руководителя волонтерского объединения "Ангелы Фронта" Марию Постольникову, волонтеров Ярославу Смирнову и Анну Тишкину, генеральных директоров химкинских предприятий Дениса Беляева, Павла Иванова и Александра Денисова.
"Сегодня, когда наши мужчины проявляют свою высокую гражданскую позицию, мы очень ими гордимся и очень за них переживаем. Мы желаем им только одного - победы. Россия всегда побеждала. И я уверена, что сегодня мы тоже во всем победим. С праздником! Будьте счастливы!" - сказала Роднина, ее слова приводит пресс-служба администрации Химок.
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