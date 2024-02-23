https://ria.ru/20240223/khimki-1929144630.html

Глава Химок Волошин наградил активистов города за поддержку бойцов СВО

Глава Химок Волошин наградил активистов города за поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 23.02.2024

Глава Химок Волошин наградил активистов города за поддержку бойцов СВО

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной наградил руководителей волонтерских и благотворительных организаций за... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T13:37

2024-02-23T13:37

2024-02-23T13:37

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной наградил руководителей волонтерских и благотворительных организаций за помощь бойцам спецоперации, сообщает пресс-служба администрации округа. Отмечается, что в Химках в ДК "Родина" прошел торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Волошин поздравил военнослужащих и их семьи с праздником. "Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить тех, кто заслужено носит высокое звание защитника Отечества! Этот всенародный праздник по праву считается символом мужества и отваги, направленных на сохранение и защиту нашей горячо любимой России! В преддверии праздника я желаю всем защитникам нашей страны и их семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия и Победы, а нашей стране и Химкам процветания и устойчивого развития!" - цитирует пресс-служба слова Волошина. Как уточняется в материале, на сцене ДК глава округа вместе с Родниной вручили почетные грамоты химкинским общественникам, которые оказывают поддержку бойцам СВО. "С самого начала спецоперации мы включились в общее дело. Мы вяжем носки, плетем маскировочные сети, делаем окопные свечи, проводим концерты в госпиталях для наших военнослужащих. Вот так наши пенсионеры оказывают помощь", - отметила руководитель химкинского отделения Московской областной общественной благотворительной организации "Союз пенсионеров Подмосковья" Надежда Рудакова. Кроме того, благодарственными письмами администрации городского округа Химки за помощь в организации сбора гуманитарных грузов, поддержку военнослужащих и активную гражданскую позицию наградили руководителя волонтерского объединения "Ангелы Фронта" Марию Постольникову, волонтеров Ярославу Смирнову и Анну Тишкину, генеральных директоров химкинских предприятий Дениса Беляева, Павла Иванова и Александра Денисова. "Сегодня, когда наши мужчины проявляют свою высокую гражданскую позицию, мы очень ими гордимся и очень за них переживаем. Мы желаем им только одного - победы. Россия всегда побеждала. И я уверена, что сегодня мы тоже во всем победим. С праздником! Будьте счастливы!" - сказала Роднина, ее слова приводит пресс-служба администрации Химок.

https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html

https://ria.ru/20240215/diagnostika-1927621334.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

химки, московская область (подмосковье)