https://ria.ru/20240223/kannabis-1929192420.html

Бундестаг проголосовал за легализацию каннабиса

Бундестаг проголосовал за легализацию каннабиса - РИА Новости, 23.02.2024

Бундестаг проголосовал за легализацию каннабиса

Бундестаг принял законопроект, призванный упорядочить и частично легализовать потребление каннабиса в Германии, голосование транслировалось в прямом эфире на... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T18:57

2024-02-23T18:57

2024-02-23T19:50

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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Бундестаг принял законопроект, призванный упорядочить и частично легализовать потребление каннабиса в Германии, голосование транслировалось в прямом эфире на сайте немецкого парламента.Как уточняется, инициативу поддержали 407 депутатов, против выступили 226, еще четверо воздержались.В дальнейшем законопроект вынесут на голосование в бундесрат. Проект по легализации употребления каннабиса в Германии подготовили для внесения на рассмотрение в Еврокомиссию в октябре 2022 года. Министр здравоохранения заявлял тогда, что этот вопрос могут решить в 2024-м.В апреле прошлого года правительство ФРГ представило планы легализации каннабиса. Согласно законопроекту, потребители в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение наркотическим веществом массой до 25 граммов и выращивание до трех растений.Кроме того, каннабис можно будет разводить для личного потребления в специальных объединениях численностью до 500 человек. Членам таких ассоциаций разрешат коллективно выращивать наркотик и распространять его между собой. При этом раздачу ограничат 25 граммами в день и 50 граммами в месяц. Федеральные земли, однако, сами должны будут выбрать, разрешать ли создание таких групп по выращиванию.По словам министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, законопроект направлен на борьбу с серым рынком, ростом употребления каннабиса и увеличением числа преступлений.

https://ria.ru/20240213/narkotiki-1927028283.html

https://ria.ru/20230827/germaniya-1892503642.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, бундестаг германии, каннабис