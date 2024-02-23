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Бундестаг проголосовал за легализацию каннабиса - РИА Новости, 23.02.2024
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18:57 23.02.2024 (обновлено: 19:50 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/kannabis-1929192420.html
Бундестаг проголосовал за легализацию каннабиса
Бундестаг проголосовал за легализацию каннабиса - РИА Новости, 23.02.2024
Бундестаг проголосовал за легализацию каннабиса
Бундестаг принял законопроект, призванный упорядочить и частично легализовать потребление каннабиса в Германии, голосование транслировалось в прямом эфире на... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:57
2024-02-23T19:50
в мире
германия
бундестаг германии
каннабис
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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Бундестаг принял законопроект, призванный упорядочить и частично легализовать потребление каннабиса в Германии, голосование транслировалось в прямом эфире на сайте немецкого парламента.Как уточняется, инициативу поддержали 407 депутатов, против выступили 226, еще четверо воздержались.В дальнейшем законопроект вынесут на голосование в бундесрат. Проект по легализации употребления каннабиса в Германии подготовили для внесения на рассмотрение в Еврокомиссию в октябре 2022 года. Министр здравоохранения заявлял тогда, что этот вопрос могут решить в 2024-м.В апреле прошлого года правительство ФРГ представило планы легализации каннабиса. Согласно законопроекту, потребители в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение наркотическим веществом массой до 25 граммов и выращивание до трех растений.Кроме того, каннабис можно будет разводить для личного потребления в специальных объединениях численностью до 500 человек. Членам таких ассоциаций разрешат коллективно выращивать наркотик и распространять его между собой. При этом раздачу ограничат 25 граммами в день и 50 граммами в месяц. Федеральные земли, однако, сами должны будут выбрать, разрешать ли создание таких групп по выращиванию.По словам министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, законопроект направлен на борьбу с серым рынком, ростом употребления каннабиса и увеличением числа преступлений.
https://ria.ru/20240213/narkotiki-1927028283.html
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в мире, германия, бундестаг германии, каннабис
В мире, Германия, Бундестаг Германии, каннабис
Бундестаг проголосовал за легализацию каннабиса

В бундестаге приняли законопроект о частичной легализации каннабиса в Германии

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Бундестаг принял законопроект, призванный упорядочить и частично легализовать потребление каннабиса в Германии, голосование транслировалось в прямом эфире на сайте немецкого парламента.
Как уточняется, инициативу поддержали 407 депутатов, против выступили 226, еще четверо воздержались.
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В дальнейшем законопроект вынесут на голосование в бундесрат.
Проект по легализации употребления каннабиса в Германии подготовили для внесения на рассмотрение в Еврокомиссию в октябре 2022 года. Министр здравоохранения заявлял тогда, что этот вопрос могут решить в 2024-м.
В апреле прошлого года правительство ФРГ представило планы легализации каннабиса. Согласно законопроекту, потребители в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение наркотическим веществом массой до 25 граммов и выращивание до трех растений.
Кроме того, каннабис можно будет разводить для личного потребления в специальных объединениях численностью до 500 человек. Членам таких ассоциаций разрешат коллективно выращивать наркотик и распространять его между собой. При этом раздачу ограничат 25 граммами в день и 50 граммами в месяц. Федеральные земли, однако, сами должны будут выбрать, разрешать ли создание таких групп по выращиванию.
По словам министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, законопроект направлен на борьбу с серым рынком, ростом употребления каннабиса и увеличением числа преступлений.
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