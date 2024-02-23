https://ria.ru/20240223/kanada-1929206263.html
Канада запретила экспорт взрывчатых веществ в Россию
Канада запретила экспорт взрывчатых веществ в Россию - РИА Новости, 23.02.2024
Канада запретила экспорт взрывчатых веществ в Россию
Канада в рамках нового пакета санкций в отношении России запретила экспорт в страну взрывчатых веществ, пиротехнической продукции, спичек, а также ряда горючих... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:44
2024-02-23T20:44
2024-02-23T20:44
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Канада в рамках нового пакета санкций в отношении России запретила экспорт в страну взрывчатых веществ, пиротехнической продукции, спичек, а также ряда горючих материалов, говорится в обнародованном в пятницу документе канадского правительства. Как следует из документа, речь идет о товарах, которые могут быть использованы для изготовления вооружений, в том числе взрывчатые вещества, применяемые в горнодобывающей и строительной отраслях. Наряду с этим, правительство североамериканской страны внесло в санкционный список 10 физических и свыше 150 юридических лиц. Объявление о санкциях Канады было сделано в координации с Великобританией и США.
https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, россия, великобритания, санкции
В мире, Канада, Россия, Великобритания, Санкции
Канада запретила экспорт взрывчатых веществ в Россию
Канада запретила экспорт взрывчатых веществ и горючих материалов в Россию