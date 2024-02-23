https://ria.ru/20240223/kanada-1929206263.html

Канада запретила экспорт взрывчатых веществ в Россию

Канада запретила экспорт взрывчатых веществ в Россию - РИА Новости, 23.02.2024

Канада запретила экспорт взрывчатых веществ в Россию

Канада в рамках нового пакета санкций в отношении России запретила экспорт в страну взрывчатых веществ, пиротехнической продукции, спичек, а также ряда горючих... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:44

2024-02-23T20:44

2024-02-23T20:44

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Канада в рамках нового пакета санкций в отношении России запретила экспорт в страну взрывчатых веществ, пиротехнической продукции, спичек, а также ряда горючих материалов, говорится в обнародованном в пятницу документе канадского правительства. Как следует из документа, речь идет о товарах, которые могут быть использованы для изготовления вооружений, в том числе взрывчатые вещества, применяемые в горнодобывающей и строительной отраслях. Наряду с этим, правительство североамериканской страны внесло в санкционный список 10 физических и свыше 150 юридических лиц. Объявление о санкциях Канады было сделано в координации с Великобританией и США.

https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, канада, россия, великобритания, санкции