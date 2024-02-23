https://ria.ru/20240223/istrebiteli-1929148456.html
Венгрия хочет взять в аренду у Швеции еще четыре истребителя
Венгрия хочет взять в аренду у Швеции еще четыре истребителя - РИА Новости, 23.02.2024
Венгрия хочет взять в аренду у Швеции еще четыре истребителя
Венгрия пополнит парк своих военно-воздушных сил четырьмя шведскими истребителями Gripen, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:11
2024-02-23T14:11
2024-02-23T15:42
венгрия
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в мире
виктор орбан
ульф кристерссон
нато
jas-39 gripen
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БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Венгрия пополнит парк своих военно-воздушных сил четырьмя шведскими истребителями Gripen, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы продлили наш договор и дополнили его. Сейчас был заключён договор, что мы расширим нашу армию на четыре истребителя Gripen", - сказал Орбан на пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.Министры обороны Швеции и Венгрии перед началом пресс-конференции подписали соглашение об изменении договора об аренде истребителей JAS-39 Gripen и вспомогательных средств, а также их обслуживании.Орбан отметил, что дискуссии о том, нужен ли Венгрии свой военно-воздушный флот, разворачивались еще в начале 2000-х годов, и тогда было принято решение создать его на основе шведских истребителей.По его словам, Венгрия и Швеция договорились продлить контракт на логистические услуги и распространить его также на сферу обучения, кроме того, было достигнуто соглашение о сотрудничестве в сфере исследований и разработок искусственного интеллекта.Как сообщили незадолго до визита венгерские СМИ, в последние недели Венгрия и Швеция ведут переговоры о крупном соглашении в военной промышленности, которое может касаться в том числе истребителей Gripen и стать условием для ратификации венгерским парламентом шведской заявки в НАТО. Венгрия ранее приобрела у Швеции истребители Gripen в рамках договора аренды, срок которого скоро истекает.
https://ria.ru/20240223/nato-1929151429.html
https://ria.ru/20240220/nato-1928412903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, швеция, в мире, виктор орбан, ульф кристерссон, нато, jas-39 gripen
Венгрия, Швеция, В мире, Виктор Орбан, Ульф Кристерссон, НАТО, JAS-39 Gripen
Венгрия хочет взять в аренду у Швеции еще четыре истребителя
Орбан: Венгрия возьмет в аренду у Швеции дополнительно четыре истребителя Gripen
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Венгрия пополнит парк своих военно-воздушных сил четырьмя шведскими истребителями Gripen, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Мы продлили наш договор и дополнили его. Сейчас был заключён договор, что мы расширим нашу армию на четыре истребителя Gripen", - сказал Орбан на пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном
.
Швеция надеется вскоре стать союзником Венгрии по НАТО
Министры обороны Швеции и Венгрии перед началом пресс-конференции подписали соглашение об изменении договора об аренде истребителей JAS-39
Gripen и вспомогательных средств, а также их обслуживании.
Орбан отметил, что дискуссии о том, нужен ли Венгрии свой военно-воздушный флот, разворачивались еще в начале 2000-х годов, и тогда было принято решение создать его на основе шведских истребителей.
По его словам, Венгрия и Швеция договорились продлить контракт на логистические услуги и распространить его также на сферу обучения, кроме того, было достигнуто соглашение о сотрудничестве в сфере исследований и разработок искусственного интеллекта.
Как сообщили незадолго до визита венгерские СМИ, в последние недели Венгрия и Швеция ведут переговоры о крупном соглашении в военной промышленности, которое может касаться в том числе истребителей Gripen и стать условием для ратификации венгерским парламентом шведской заявки в НАТО
. Венгрия ранее приобрела у Швеции истребители Gripen в рамках договора аренды, срок которого скоро истекает.
В парламенте Венгрии предложили ратифицировать членство Швеции в НАТО