https://ria.ru/20240223/istrebiteli-1929148456.html

Венгрия хочет взять в аренду у Швеции еще четыре истребителя

Венгрия хочет взять в аренду у Швеции еще четыре истребителя - РИА Новости, 23.02.2024

Венгрия хочет взять в аренду у Швеции еще четыре истребителя

Венгрия пополнит парк своих военно-воздушных сил четырьмя шведскими истребителями Gripen, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:11

2024-02-23T14:11

2024-02-23T15:42

венгрия

швеция

в мире

виктор орбан

ульф кристерссон

нато

jas-39 gripen

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БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Венгрия пополнит парк своих военно-воздушных сил четырьмя шведскими истребителями Gripen, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы продлили наш договор и дополнили его. Сейчас был заключён договор, что мы расширим нашу армию на четыре истребителя Gripen", - сказал Орбан на пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.Министры обороны Швеции и Венгрии перед началом пресс-конференции подписали соглашение об изменении договора об аренде истребителей JAS-39 Gripen и вспомогательных средств, а также их обслуживании.Орбан отметил, что дискуссии о том, нужен ли Венгрии свой военно-воздушный флот, разворачивались еще в начале 2000-х годов, и тогда было принято решение создать его на основе шведских истребителей.По его словам, Венгрия и Швеция договорились продлить контракт на логистические услуги и распространить его также на сферу обучения, кроме того, было достигнуто соглашение о сотрудничестве в сфере исследований и разработок искусственного интеллекта.Как сообщили незадолго до визита венгерские СМИ, в последние недели Венгрия и Швеция ведут переговоры о крупном соглашении в военной промышленности, которое может касаться в том числе истребителей Gripen и стать условием для ратификации венгерским парламентом шведской заявки в НАТО. Венгрия ранее приобрела у Швеции истребители Gripen в рамках договора аренды, срок которого скоро истекает.

https://ria.ru/20240223/nato-1929151429.html

https://ria.ru/20240220/nato-1928412903.html

венгрия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венгрия, швеция, в мире, виктор орбан, ульф кристерссон, нато, jas-39 gripen