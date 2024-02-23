https://ria.ru/20240223/iran-1929203007.html

Представитель Ирана в ООН отверг заявления о продаже ракет России

Представитель Ирана в ООН отверг заявления о продаже ракет России - РИА Новости, 23.02.2024

Представитель Ирана в ООН отверг заявления о продаже ракет России

Иран отвергает сообщения западных СМИ о якобы имеющей место продаже Тегераном Москве баллистических ракет с целью применения их в украинском конфликте,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:22

2024-02-23T20:22

2024-02-23T20:22

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хосейн амир абдоллахиан

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алексей дедов

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ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Иран отвергает сообщения западных СМИ о якобы имеющей место продаже Тегераном Москве баллистических ракет с целью применения их в украинском конфликте, исламская республика привержена международному праву и Уставу ООН, заявил постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани. Двумя днями ранее агентство Рейтер со ссылкой на ряд источников, в том числе иранских, опубликовало материал, в котором утверждало о передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. В том же материале агентство, ссылаясь на слова украинского военного источника, заявил, что "Киев не отметил использование в конфликте российскими силами иранских баллистических ракет". "Несмотря на то, что не существует никаких юридических ограничений на продажу баллистических ракет, с этической точки зрения Иран обязан воздерживаться от осуществления сделок с оружием, пока длится российско-украинский конфликт, во избежание его разжигания, это (решение - ред.) основано на приверженности Ирана международному праву и Уставу ООН", - приводит слова постпреда Ирана при ООН агентство IRNA. В четверг, 22 февраля, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в ходе совместной пресс-конференции с находящимся с официальным визитом в Тегеране министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, что заявления стран Запада о якобы имеющем место применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их. Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости на прошлой неделе подчеркнул, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности. Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, россия, хосейн амир абдоллахиан, петер сийярто, алексей дедов