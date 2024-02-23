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Член АдГ обвинил власти Германии и СМИ в двойных стандартах - РИА Новости, 23.02.2024
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08:37 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/germaniya-1929109362.html
Член АдГ обвинил власти Германии и СМИ в двойных стандартах
Член АдГ обвинил власти Германии и СМИ в двойных стандартах - РИА Новости, 23.02.2024
Член АдГ обвинил власти Германии и СМИ в двойных стандартах
Член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт обвинил власти Германии и СМИ в двойных... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T08:37
2024-02-23T08:37
в мире
германия
евгений шмидт
ян бемерман
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт обвинил власти Германии и СМИ в двойных стандартах и пренебрежении верховенством закона, когда речь идет об оскорблении оппозиционных партий, таких как АдГ или Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ). На прошлой неделе ведущий телеканала ZDF Ян Бёмерманн закончил посвященный подъему АПС в Австрии выпуск сатирической программы фразой о том вместо того, чтобы обсуждать параллели с нацистами, лучше просто "прибить" несколько нацистов. "Он сравнивает нас с больными животными, которых нужно убить. Это явный призыв к убийству, а также отвратительная дегуманизация политического оппонента. Однако по какой-то причине системные СМИ и "демократы" на этот раз не возмущаются. Представьте себе, если бы политик АдГ сказал нечто подобное. Начались бы массовые протесты и призывы к запрету партии. Однако в данном случае ничего подобного нет. Бёмерманну позволено делать все, что он хочет, потому что он один из "хороших парней". Это двойной стандарт, который преобладает в Германии сегодня", - заявил Шмидт РИА Новости. Депутат Европарламента от партии АПС Роман Хайдер сказал РИА Новости, что ведущий не заслуживает чести комментировать высказывания. Он добавил, что несколько человек выдвинули обвинения в связи с разжиганием ненависти.
https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928597668.html
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60
в мире, германия, евгений шмидт, ян бемерман
В мире, Германия, Евгений Шмидт, Ян Бемерман
Член АдГ обвинил власти Германии и СМИ в двойных стандартах

В АдГ обвинили власти и СМИ в игнорировании враждебных слов в адрес оппозиции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт обвинил власти Германии и СМИ в двойных стандартах и пренебрежении верховенством закона, когда речь идет об оскорблении оппозиционных партий, таких как АдГ или Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ).
На прошлой неделе ведущий телеканала ZDF Ян Бёмерманн закончил посвященный подъему АПС в Австрии выпуск сатирической программы фразой о том вместо того, чтобы обсуждать параллели с нацистами, лучше просто "прибить" несколько нацистов.
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"Он сравнивает нас с больными животными, которых нужно убить. Это явный призыв к убийству, а также отвратительная дегуманизация политического оппонента. Однако по какой-то причине системные СМИ и "демократы" на этот раз не возмущаются. Представьте себе, если бы политик АдГ сказал нечто подобное. Начались бы массовые протесты и призывы к запрету партии. Однако в данном случае ничего подобного нет. Бёмерманну позволено делать все, что он хочет, потому что он один из "хороших парней". Это двойной стандарт, который преобладает в Германии сегодня", - заявил Шмидт РИА Новости.
Депутат Европарламента от партии АПС Роман Хайдер сказал РИА Новости, что ведущий не заслуживает чести комментировать высказывания. Он добавил, что несколько человек выдвинули обвинения в связи с разжиганием ненависти.
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