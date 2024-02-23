https://ria.ru/20240223/germaniya-1929109362.html

Член АдГ обвинил власти Германии и СМИ в двойных стандартах

Член АдГ обвинил власти Германии и СМИ в двойных стандартах - РИА Новости, 23.02.2024

Член АдГ обвинил власти Германии и СМИ в двойных стандартах

Член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт обвинил власти Германии и СМИ в двойных... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:37

2024-02-23T08:37

2024-02-23T08:37

в мире

германия

евгений шмидт

ян бемерман

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт обвинил власти Германии и СМИ в двойных стандартах и пренебрежении верховенством закона, когда речь идет об оскорблении оппозиционных партий, таких как АдГ или Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ). На прошлой неделе ведущий телеканала ZDF Ян Бёмерманн закончил посвященный подъему АПС в Австрии выпуск сатирической программы фразой о том вместо того, чтобы обсуждать параллели с нацистами, лучше просто "прибить" несколько нацистов. "Он сравнивает нас с больными животными, которых нужно убить. Это явный призыв к убийству, а также отвратительная дегуманизация политического оппонента. Однако по какой-то причине системные СМИ и "демократы" на этот раз не возмущаются. Представьте себе, если бы политик АдГ сказал нечто подобное. Начались бы массовые протесты и призывы к запрету партии. Однако в данном случае ничего подобного нет. Бёмерманну позволено делать все, что он хочет, потому что он один из "хороших парней". Это двойной стандарт, который преобладает в Германии сегодня", - заявил Шмидт РИА Новости. Депутат Европарламента от партии АПС Роман Хайдер сказал РИА Новости, что ведущий не заслуживает чести комментировать высказывания. Он добавил, что несколько человек выдвинули обвинения в связи с разжиганием ненависти.

https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928597668.html

https://ria.ru/20240206/adg-1925754178.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, евгений шмидт, ян бемерман