https://ria.ru/20240223/genassambleya-1929194239.html

Небензя и Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН

Небензя и Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН - РИА Новости, 24.02.2024

Небензя и Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи, посвященное "оккупированным территориям"... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-23T19:29

2024-02-23T19:29

2024-02-24T06:57

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ООН, 23 фев — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи, посвященное "оккупированным территориям" Украины, передает корреспондент РИА Новости.Это мероприятие проводится ежегодно с 2014-го, когда Крым воссоединился с Россией. Западные делегации каждый раз во время заседания выступают с осуждениями в адрес Москвы, приписывая ей нарушение прав крымских татар. Россия эти обвинения отвергает.В этот раз Небензя заявил, что "оккупированных территорий" Украины не существует. По его словам, есть лишь новые территории России. Он также отметил, что коллективному Западу рано или поздно придется отвечать "за сделанное с Украиной"."Как могут страны, претендующие на то, чтобы называться цивилизованными и демократическими, не услышать, например, сделанное в 2015 году заявление премьер-министра Яценюка о том, что в Донбассе проживают нелюди, или произнесенных в 2021 году слов действующего президента Зеленского, который назвал их "существами и особями", — спросил постпред.Он добавил, что "у тех, кто владеет фактами о действиях киевского режима и не пытается подменить действительность пропагандистскими речовками, не возникает вопросов о причинах вхождения в состав России новых субъектов". По словам постпреда, это стало закономерным следствием политики истребления собственного населения режимом, пришедшим к власти на Украине в 2014-м в результате кровавого переворота, организованного Западом.После своего выступления Небензя в сопровождении Полянского покинул заседание. На месте российской делегации остается эксперт от постпредства.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".В конце сентября 2022-го в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях также состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20240220/krym-1928387722.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, москва, дмитрий полянский, василий небензя, генеральная ассамблея оон