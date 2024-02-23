https://ria.ru/20240223/frantsiya-1929120216.html
Франция заявила, что может предоставить Армении ракеты для ПВО
Франция заявила, что может предоставить Армении ракеты для ПВО - РИА Новости, 23.02.2024
Франция заявила, что может предоставить Армении ракеты для ПВО
Франция предоставит Армении ракеты для ПВО, если закавказская республика будет в этом нуждаться, заявил в Ереване глава французского военного ведомства... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:13
2024-02-23T10:13
2024-02-23T11:11
в мире
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армения
себастьян лекорню
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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Франция предоставит Армении ракеты для ПВО, если закавказская республика будет в этом нуждаться, заявил в Ереване глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню."О ПВО... скажу о ракетах малой, средней и иной дальности: если... Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение", - сказал Лекорню на совместном брифинге со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.В частности, он отметил, что обсуждал в Армении вопросы, связанные с ПЗРК малой дальности "Мистраль". По словам французского министра, обучить пользоваться этими системами очень просто. Лекорню добавил, что Франция предложит защитить небо и на средних расстоянияхВ свою очередь Папикян, отвечая на вопрос о совместимости предоставляемых французской стороной систем противовоздушной обороны с объединенной армянско-российской системой ПВО, заявил, что Армения пополняет средства противовоздушной обороны для создания своей системы. "Пополнение систем ПВО Армении касается создания собственной противовоздушной обороны, мы не приобретаем оружие для какого-то партнера, друга и союзника", - сказал Папикян.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Париже. Макрон отметил, что Франция продолжит сотрудничество в сфере обороны с Арменией.Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929095725.html
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929118088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, армения, себастьян лекорню
В мире, Франция, Армения, Себастьян Лекорню
Франция заявила, что может предоставить Армении ракеты для ПВО
МО Франции: Париж предоставит Еревану ракеты для ПВО, если это потребуется
ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Франция предоставит Армении ракеты для ПВО, если закавказская республика будет в этом нуждаться, заявил в Ереване глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню.
"О ПВО... скажу о ракетах малой, средней и иной дальности: если... Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение", - сказал Лекорню на совместном брифинге со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.
Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян
В частности, он отметил, что обсуждал в Армении вопросы, связанные с ПЗРК малой дальности "Мистраль". По словам французского министра, обучить пользоваться этими системами очень просто. Лекорню добавил, что Франция предложит защитить небо и на средних расстояниях
В свою очередь Папикян, отвечая на вопрос о совместимости предоставляемых французской стороной систем противовоздушной обороны с объединенной армянско-российской системой ПВО, заявил, что Армения пополняет средства противовоздушной обороны для создания своей системы. "Пополнение систем ПВО Армении касается создания собственной противовоздушной обороны, мы не приобретаем оружие для какого-то партнера, друга и союзника", - сказал Папикян.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон
и премьер-министр Армении Никол Пашинян
провели переговоры в Париже
. Макрон отметил, что Франция продолжит сотрудничество в сфере обороны с Арменией.
Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию
. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.
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