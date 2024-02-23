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Как отдыхаем в феврале 2024: официальные выходные и праздники
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13:19 23.02.2024 (обновлено: 13:25 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/fevral-1911585840.html
Производственный календарь на февраль-2024: рабочие и выходные дни месяца
Как отдыхаем в феврале 2024: официальные выходные и праздники
Производственный календарь на февраль-2024: рабочие и выходные дни месяца
Благодаря тому, что 23 февраля в 2024 году приходится на пятницу, россиян ждут небольшие каникулы в честь Дня защитника Отечества. Как граждане нашей страны... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:19
2024-02-23T13:25
общество
отдых в россии
праздники
нерабочие дни
производственный календарь
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Благодаря тому, что 23 февраля в 2024 году приходится на пятницу, россиян ждут небольшие каникулы в честь Дня защитника Отечества. Как граждане нашей страны будут отдыхать в последний зимний месяц, сколько в нем рабочих, праздничных и выходных дней по производственному календарю, стоит ли брать отпуск в феврале и куда можно поехать в России, – в материале РИА Новости.Как отдыхаем в феврале-20242024 год – високосный, поэтому на февраль приходится 29 календарных дней вместо 28. Во втором месяце года в России отмечают один государственный праздник – День защитника Отечества – 23 февраля. Дни отдыха, приуроченные к празднику, продлятся с 23 по 25 февраля включительно, а 22 число будет сокращенным. Всего в этом месяце 20 рабочих дат и 9 выходных.Официальные выходные дни в РоссииКоличество календарных выходных в феврале 2024 года зависит от длительности рабочей недели:В феврале один официальный нерабочий праздничный день – 23 февраля (День защитника Отечества). Это выходной для всех: как трудящихся по пять дней в неделю, так и работников по шестидневному графику.В 2024 году дата праздника приходится на пятницу. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на час, если иные условия не прописаны в трудовом договоре. Однако организации могут устанавливать собственный внутренний распорядок. Таким образом, четверг 22 февраля является сокращенным рабочим днем.ПереносДополнительных выходных дней из-за переноса праздников в феврале не будет.ПраздникиФевраль насыщен различными профессиональными праздниками. Например, 8 февраля отмечается День российской науки – значимая дата для профессоров, ученых, академиков, студентов, которые посвящают свою жизнь научной и исследовательской деятельности, развивают перспективные направления в науке и разрабатывают новейшие технологии.Ежегодно 10 февраля свой праздник отмечают дипломатические работники России – послы, консулы, представители дипмиссий и другие сотрудники МИДа.15 февраля православные верующие празднуют один из 12 главных (двунадесятых) праздников – Сретение Господне.День защитника Отечества (23 февраля) посвящен воинской славе и мужеству защитников Родины. В этот день проходят парады, митинги, спортивные соревнования и различные мероприятия военной тематики.27 февраля обозначен Днем Сил специальных операций в России – он входит в число памятных дат Вооруженных сил нашей Родины.Производственный календарьИнформация в производственном календаре отражает данные об официальных рабочих, праздничных и выходных днях. Он ежегодно утверждается Правительством РФ и является важным инструментом для бухгалтеров и персонала отдела кадров при расчете заработной платы, отпускных и других выплат. А сотрудникам помогает планировать отпуск или личные дела, чтобы получить максимальное количество свободных дней и не потерять в оплате труда.Сколько рабочих днейФевраль является самым коротким месяцем по количеству календарных дней, но не по количеству рабочих. Трудовой график на февраль 2024 года выглядит следующим образом:В то время как в январе 2024 их всего 17, а в июне – 19 рабочих дней.Норма рабочего времени в февралеНорма продолжительности рабочего времени в феврале 2024 года составляет:Когда лучше взять отпуск в февралеБрать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше рабочих дней, так можно получить максимальную сумму отпускных. В феврале 2024 их 20, есть возможность прибавить к отпуску праздничные дни, что позволит увеличить время отдыха. Выбор дат для отпуска зависит от личных предпочтений и планов. Это может быть как начало или середина месяца, так и конец февраля. Важно также учесть погодные условия в том месте, куда планируется поехать.Куда съездить отдохнутьВ конце зимы можно отправиться как на горнолыжные курорты, так и в жаркие страны. Покорять горные вершины или греться на солнце у моря – выбор для каждого индивидуален. Можно также посетить Москву или Санкт-Петербург – столицы привлекают туристов зимними пейзажами, обширной культурной программой, обилием развлечений. Планировать отдых в феврале стоит заранее, чтобы выбрать выгодное предложение.
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https://ria.ru/20231027/otpusk-1905456486.html
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общество, отдых в россии, праздники, нерабочие дни, производственный календарь
Общество, отдых в России, праздники, Нерабочие дни, Производственный календарь

Производственный календарь на февраль-2024: рабочие и выходные дни месяца

© ИнфографикаКалендарь праздников — 2024. Февраль
Календарь праздников — 2024. Февраль
© Инфографика
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Оглавление
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Благодаря тому, что 23 февраля в 2024 году приходится на пятницу, россиян ждут небольшие каникулы в честь Дня защитника Отечества. Как граждане нашей страны будут отдыхать в последний зимний месяц, сколько в нем рабочих, праздничных и выходных дней по производственному календарю, стоит ли брать отпуск в феврале и куда можно поехать в России, – в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в феврале-2024

2024 год – високосный, поэтому на февраль приходится 29 календарных дней вместо 28. Во втором месяце года в России отмечают один государственный праздник – День защитника Отечества – 23 февраля. Дни отдыха, приуроченные к празднику, продлятся с 23 по 25 февраля включительно, а 22 число будет сокращенным. Всего в этом месяце 20 рабочих дат и 9 выходных.

Официальные выходные дни в России

Количество календарных выходных в феврале 2024 года зависит от длительности рабочей недели:
  • у работающих по пятидневному графику будет 9 нерабочих дней (3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25 февраля);
  • у сотрудников на шестидневке – 5 (4, 11, 18, 23, 25 февраля).
В феврале один официальный нерабочий праздничный день – 23 февраля (День защитника Отечества). Это выходной для всех: как трудящихся по пять дней в неделю, так и работников по шестидневному графику.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПраздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
В 2024 году дата праздника приходится на пятницу. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на час, если иные условия не прописаны в трудовом договоре. Однако организации могут устанавливать собственный внутренний распорядок. Таким образом, четверг 22 февраля является сокращенным рабочим днем.
Календарь - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь
19 февраля, 13:01

Перенос

Дополнительных выходных дней из-за переноса праздников в феврале не будет.

Праздники

Февраль насыщен различными профессиональными праздниками. Например, 8 февраля отмечается День российской науки – значимая дата для профессоров, ученых, академиков, студентов, которые посвящают свою жизнь научной и исследовательской деятельности, развивают перспективные направления в науке и разрабатывают новейшие технологии.
Ежегодно 10 февраля свой праздник отмечают дипломатические работники России – послы, консулы, представители дипмиссий и другие сотрудники МИДа.
15 февраля православные верующие празднуют один из 12 главных (двунадесятых) праздников – Сретение Господне.
День защитника Отечества (23 февраля) посвящен воинской славе и мужеству защитников Родины. В этот день проходят парады, митинги, спортивные соревнования и различные мероприятия военной тематики.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАртистка выступает на патриотическом празднике ко Дню защитника Отечества в Парке Победы в Казани.
Артистка выступает на патриотическом празднике ко Дню защитника Отечества в Парке Победы в Казани. - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Артистка выступает на патриотическом празднике ко Дню защитника Отечества в Парке Победы в Казани.
27 февраля обозначен Днем Сил специальных операций в России – он входит в число памятных дат Вооруженных сил нашей Родины.

Производственный календарь

Информация в производственном календаре отражает данные об официальных рабочих, праздничных и выходных днях. Он ежегодно утверждается Правительством РФ и является важным инструментом для бухгалтеров и персонала отдела кадров при расчете заработной платы, отпускных и других выплат. А сотрудникам помогает планировать отпуск или личные дела, чтобы получить максимальное количество свободных дней и не потерять в оплате труда.
Туристы на пляже в Варадеро - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Эксперты рассказали, в какие месяцы выгоднее брать отпуск в 2024 году
27 октября 2023, 01:34

Сколько рабочих дней

Февраль является самым коротким месяцем по количеству календарных дней, но не по количеству рабочих. Трудовой график на февраль 2024 года выглядит следующим образом:
  • 20 рабочих дней – при пятидневной рабочей неделе, в том числе один сокращенный на час (22 февраля);
  • 24 рабочих дня – для сотрудников на шестидневке.
В то время как в январе 2024 их всего 17, а в июне – 19 рабочих дней.
© iStock.com / alvarezСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© iStock.com / alvarez
Сотрудники в офисе

Норма рабочего времени в феврале

Норма продолжительности рабочего времени в феврале 2024 года составляет:
  • при 40-часовой рабочей неделе – 159 часов;
  • при 36-часовой рабочей неделе – 143 часа;
  • при 24-часовой рабочей неделе – 95 часов.

Когда лучше взять отпуск в феврале

Брать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше рабочих дней, так можно получить максимальную сумму отпускных. В феврале 2024 их 20, есть возможность прибавить к отпуску праздничные дни, что позволит увеличить время отдыха. Выбор дат для отпуска зависит от личных предпочтений и планов. Это может быть как начало или середина месяца, так и конец февраля. Важно также учесть погодные условия в том месте, куда планируется поехать.
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Опрос показал, сколько россиян не брали отпуск летом
27 сентября 2023, 11:44

Куда съездить отдохнуть

В конце зимы можно отправиться как на горнолыжные курорты, так и в жаркие страны. Покорять горные вершины или греться на солнце у моря – выбор для каждого индивидуален. Можно также посетить Москву или Санкт-Петербург – столицы привлекают туристов зимними пейзажами, обширной культурной программой, обилием развлечений. Планировать отдых в феврале стоит заранее, чтобы выбрать выгодное предложение.
 
Обществоотдых в РоссиипраздникиНерабочие дниПроизводственный календарь
 
 
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