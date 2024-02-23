https://ria.ru/20240223/britaniya-1929151725.html

Британия стала партнером ЕС по запрету на импорт чугуна и стали из России

Британия стала партнером ЕС по запрету на импорт чугуна и стали из России - РИА Новости, 23.02.2024

Британия стала партнером ЕС по запрету на импорт чугуна и стали из России

Великобритания в рамках нового пакета антироссийских рестрикций вошла в список стран-партнеров Евросоюза по запрету на импорт российского чугуна и стали,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:33

2024-02-23T14:33

2024-02-23T14:33

в мире

великобритания

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Великобритания в рамках нового пакета антироссийских рестрикций вошла в список стран-партнеров Евросоюза по запрету на импорт российского чугуна и стали, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте Совета ЕС. "В соответствии с сегодняшним решением Великобритания включена в список стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер в отношении импорта чугуна и стали из России, а также комплекс мер по контролю за импортом, которые по существу эквивалентны мерам ЕС", – сказано в тексте. Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929137529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, евросоюз, россия, санкции в отношении россии