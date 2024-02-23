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Британия стала партнером ЕС по запрету на импорт чугуна и стали из России - РИА Новости, 23.02.2024
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14:33 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/britaniya-1929151725.html
Британия стала партнером ЕС по запрету на импорт чугуна и стали из России
Британия стала партнером ЕС по запрету на импорт чугуна и стали из России - РИА Новости, 23.02.2024
Британия стала партнером ЕС по запрету на импорт чугуна и стали из России
Великобритания в рамках нового пакета антироссийских рестрикций вошла в список стран-партнеров Евросоюза по запрету на импорт российского чугуна и стали,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:33
2024-02-23T14:33
в мире
великобритания
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Великобритания в рамках нового пакета антироссийских рестрикций вошла в список стран-партнеров Евросоюза по запрету на импорт российского чугуна и стали, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте Совета ЕС. "В соответствии с сегодняшним решением Великобритания включена в список стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер в отношении импорта чугуна и стали из России, а также комплекс мер по контролю за импортом, которые по существу эквивалентны мерам ЕС", – сказано в тексте. Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929137529.html
https://ria.ru/20240223/britaniya-1929102376.html
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в мире, великобритания, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
В мире, Великобритания, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России
Британия стала партнером ЕС по запрету на импорт чугуна и стали из России

Британия присоединилась ограничениям ЕС на импорт чугуна и стали из России

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Великобритания в рамках нового пакета антироссийских рестрикций вошла в список стран-партнеров Евросоюза по запрету на импорт российского чугуна и стали, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте Совета ЕС.
"В соответствии с сегодняшним решением Великобритания включена в список стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер в отношении импорта чугуна и стали из России, а также комплекс мер по контролю за импортом, которые по существу эквивалентны мерам ЕС", – сказано в тексте.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
ЕС раскрыл детали 13-ого пакета санкций против России
Вчера, 12:37
Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Вызывает тревогу": Британия случайно отправила сигнал Путину
Вчера, 05:29
 
В миреВеликобританияЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
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