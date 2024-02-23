Британия стала партнером ЕС по запрету на импорт чугуна и стали из России
Британия присоединилась ограничениям ЕС на импорт чугуна и стали из России
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Великобритания в рамках нового пакета антироссийских рестрикций вошла в список стран-партнеров Евросоюза по запрету на импорт российского чугуна и стали, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте Совета ЕС.
"В соответствии с сегодняшним решением Великобритания включена в список стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер в отношении импорта чугуна и стали из России, а также комплекс мер по контролю за импортом, которые по существу эквивалентны мерам ЕС", – сказано в тексте.
Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.