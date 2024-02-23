https://ria.ru/20240223/bespilotniki-1929222640.html

Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью

Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью - РИА Новости, 24.02.2024

Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью

ПВО сбила два беспилотника над Тульской областью, предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-23T23:58

2024-02-23T23:58

2024-02-24T00:02

специальная военная операция на украине

тульская область

украина

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ПВО сбила два беспилотника над Тульской областью, предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона."Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что 23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

тульская область

украина

россия

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Наталья Макарова

тульская область, украина, вооруженные силы украины, россия