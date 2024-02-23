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Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью - РИА Новости, 24.02.2024
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23:58 23.02.2024 (обновлено: 00:02 24.02.2024)
https://ria.ru/20240223/bespilotniki-1929222640.html
Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью
Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью - РИА Новости, 24.02.2024
Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью
ПВО сбила два беспилотника над Тульской областью, предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-23T23:58
2024-02-24T00:02
специальная военная операция на украине
тульская область
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ПВО сбила два беспилотника над Тульской областью, предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона."Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что 23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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тульская область, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью

Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью, пострадавших нет

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ПВО сбила два беспилотника над Тульской областью, предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона.
«
"Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что 23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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