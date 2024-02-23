https://ria.ru/20240223/bespilotniki-1929222640.html
Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью
Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью - РИА Новости, 24.02.2024
Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью
ПВО сбила два беспилотника над Тульской областью, предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-23T23:58
2024-02-23T23:58
2024-02-24T00:02
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ПВО сбила два беспилотника над Тульской областью, предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона."Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что 23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью
Системы ПВО сбили два дрона над Тульской областью, пострадавших нет