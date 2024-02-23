https://ria.ru/20240223/bespilotniki-1929194078.html
Российские военные за неделю сбили 652 украинских дрона
Российские военные за неделю сбили 652 украинских дрона - РИА Новости, 23.02.2024
Российские военные за неделю сбили 652 украинских дрона
Российские системы ПВО и авиация за минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) сбили украинские истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8, семь ракет Storm Shadow, 652 РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:10
2024-02-23T19:10
2024-02-23T19:10
россия
украина
миг-29
ми-8 амтш
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО и авиация за минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) сбили украинские истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8, семь ракет Storm Shadow, 652 беспилотника и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, семь крылатых ракет "Storm Shadow", зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot", четыре переделанные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM и 42 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 652 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 572 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13223 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15188 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18981 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929189100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение пусковой установки и боекомплекта ракетного комплекса "Patriot"
Кадры уничтожения ВС РФ пусковой установки и боекомплекта ракетного комплекса "Patriot"
2024-02-23T19:10
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PT0M55S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, миг-29, ми-8 амтш
Россия, Украина, МиГ-29, Ми-8 АМТШ
Российские военные за неделю сбили 652 украинских дрона
Российские военные за неделю сбили украинские МиГ-29, Ми-8 и 652 дрона
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО и авиация за минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) сбили украинские истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8, семь ракет Storm Shadow, 652 беспилотника и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины
, семь крылатых ракет "Storm Shadow", зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot", четыре переделанные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM и 42 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 652 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 572 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13223 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15188 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18981 единица специальной военной автомобильной техники.
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