Рейтинг@Mail.ru
Российские военные за неделю сбили 652 украинских дрона - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/bespilotniki-1929194078.html
Российские военные за неделю сбили 652 украинских дрона
Российские военные за неделю сбили 652 украинских дрона - РИА Новости, 23.02.2024
Российские военные за неделю сбили 652 украинских дрона
Российские системы ПВО и авиация за минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) сбили украинские истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8, семь ракет Storm Shadow, 652 РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:10
2024-02-23T19:10
россия
украина
миг-29
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929192597_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c91a7c1d5f07afd5f882fe342bc8529.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО и авиация за минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) сбили украинские истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8, семь ракет Storm Shadow, 652 беспилотника и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, семь крылатых ракет "Storm Shadow", зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot", четыре переделанные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM и 42 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 652 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 572 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13223 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15188 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18981 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929189100.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение пусковой установки и боекомплекта ракетного комплекса "Patriot"
Кадры уничтожения ВС РФ пусковой установки и боекомплекта ракетного комплекса "Patriot"
2024-02-23T19:10
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929192597_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d594d2911bbbba00ccf7066f0a033bc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, миг-29, ми-8 амтш
Россия, Украина, МиГ-29, Ми-8 АМТШ
Российские военные за неделю сбили 652 украинских дрона

Российские военные за неделю сбили украинские МиГ-29, Ми-8 и 652 дрона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО и авиация за минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) сбили украинские истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8, семь ракет Storm Shadow, 652 беспилотника и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, семь крылатых ракет "Storm Shadow", зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot", четыре переделанные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM и 42 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 652 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 572 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13223 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15188 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18981 единица специальной военной автомобильной техники.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Фронт придется сократить". В Киеве раскрыли, как изменятся границы Украины
Вчера, 18:27
 
РоссияУкраинаМиГ-29Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала