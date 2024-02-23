https://ria.ru/20240223/bank-1929208444.html

Канада ввела санкции против банка "Санкт-Петербург"

Канада ввела санкции против банка "Санкт-Петербург" - РИА Новости, 23.02.2024

Канада ввела санкции против банка "Санкт-Петербург"

Канада вводит санкции против банка "Санкт-Петербург", говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:57

2024-02-23T20:57

2024-02-23T20:57

экономика

канада

санкции

санкт-петербург (банк)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против банка "Санкт-Петербург", говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства. "(В санкционный список - ред.) было добавлено Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

канада

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, канада, санкции, санкт-петербург (банк)