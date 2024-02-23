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Канада ввела санкции против банка "Санкт-Петербург" - РИА Новости, 23.02.2024
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20:57 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/bank-1929208444.html
Канада ввела санкции против банка "Санкт-Петербург"
Канада ввела санкции против банка "Санкт-Петербург" - РИА Новости, 23.02.2024
Канада ввела санкции против банка "Санкт-Петербург"
Канада вводит санкции против банка "Санкт-Петербург", говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:57
2024-02-23T20:57
экономика
канада
санкции
санкт-петербург (банк)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против банка "Санкт-Петербург", говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства. "(В санкционный список - ред.) было добавлено Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург", - сказано в документе.
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экономика, канада, санкции, санкт-петербург (банк)
Экономика, Канада, Санкции, Санкт-Петербург (банк)
Канада ввела санкции против банка "Санкт-Петербург"

Банк "Санкт-Петербург" попал под канадские санкции

© Фото : Аккаунт банка "Санкт-Петербург" в FacebookЗдание офиса банка "Санкт-Петербург"
Здание офиса банка Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : Аккаунт банка "Санкт-Петербург" в Facebook
Здание офиса банка "Санкт-Петербург". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против банка "Санкт-Петербург", говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства.
"(В санкционный список - ред.) было добавлено Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург", - сказано в документе.
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ЭкономикаКанадаСанкцииСанкт-Петербург (банк)
 
 
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