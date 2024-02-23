https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929105127.html
Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе в Авдеевке
Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе в Авдеевке - РИА Новости, 23.02.2024
Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе в Авдеевке
Бойцы группировки российских войск "Центр" на багги ушли от пикирующего на них украинского дрона-камикадзе в освобожденной Авдеевке в ДНР. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T07:04
2024-02-23T07:04
2024-02-23T07:04
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безопасность
авдеевка
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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Центр" на багги ушли от пикирующего на них украинского дрона-камикадзе в освобожденной Авдеевке в ДНР. В распоряжении РИА Новости появилось видео с камеры на каске российского военного. Бойцы во время поездки на багги замечают летящий на них FPV-дрон. Водитель набирает скорость и маневрирует, чтобы обмануть оператора дрона, один из бойцов готовится выпрыгнуть на ходу. Вскоре рядом с машиной раздается взрыв, все бойцы оперативно выбегают из нее. Один из них спрашивает у сослуживцев, все ли целы, и выясняется, что некоторые получили легкую контузию. "Почти ушли, ребята, зато целы!" – говорит водитель. "Ты – красавчик вообще!" – отвечает ему сослуживец. "От души, братан!" – говорит еще один боец. Затем бойцы идут вдоль дороги, и дрон-детектор у одного из них сигнализирует о новом беспилотнике, слышен звук летящего "камикадзе". "Он пытался подбить другую багги, ехавшую по этой дороге. Она тоже следовала на максимальной скорости, но на ее пути находился подбитый транспорт ВСУ и воронки от снарядов. Мы думали, сейчас наших подобьют, потому что ему (водителю багги – ред.) придется сбрасывать скорость. Но они резко остановились и рассредоточились, не хотели быть добычей", – рассказал российский военный с позывным "Весна", камера которого и запечатлела произошедшее. Заметив этот дрон, бойцы открыли огонь из автоматов. В итоге беспилотник был сбит из стрелкового оружия у подбитого украинского транспорта. "Ребята решили отстреливаться. Дрон разорвался всего в нескольких метрах от одного из бойцов, но он остался цел. Осколками повредило багги, ее пытались поставить на ход. Группа оперативно раскидала "дымы", устроив завесу. Все парни остались целы", – рассказал "Весна". Таким же образом вскоре на этой дороге был сбит третий украинский беспилотник, которым боевики пытались подбить багги. "Весна" рассказал, что после бегства ВСУ в Авдеевке стали часто появляться украинские дроны. "Причем они работают как днем, так и ночью. Они ими пытаются замедлить наше продвижение вперед и стабилизировать ситуацию. Но все равно их додавим", – отметил российский боец.
https://ria.ru/20240223/abrams-1929097702.html
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https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929100646.html
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безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе в Авдеевке
Российские бойцы на багги ушли от летящего на них дрона-камикадзе в Авдеевке
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Центр" на багги ушли от пикирующего на них украинского дрона-камикадзе в освобожденной Авдеевке в ДНР.
В распоряжении РИА Новости появилось видео с камеры на каске российского военного. Бойцы во время поездки на багги замечают летящий на них FPV-дрон. Водитель набирает скорость и маневрирует, чтобы обмануть оператора дрона, один из бойцов готовится выпрыгнуть на ходу.
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Вскоре рядом с машиной раздается взрыв, все бойцы оперативно выбегают из нее. Один из них спрашивает у сослуживцев, все ли целы, и выясняется, что некоторые получили легкую контузию.
"Почти ушли, ребята, зато целы!" – говорит водитель.
"Ты – красавчик вообще!" – отвечает ему сослуживец.
"От души, братан!" – говорит еще один боец.
Затем бойцы идут вдоль дороги, и дрон-детектор у одного из них сигнализирует о новом беспилотнике, слышен звук летящего "камикадзе".
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"Он пытался подбить другую багги, ехавшую по этой дороге. Она тоже следовала на максимальной скорости, но на ее пути находился подбитый транспорт ВСУ
и воронки от снарядов. Мы думали, сейчас наших подобьют, потому что ему (водителю багги – ред.) придется сбрасывать скорость. Но они резко остановились и рассредоточились, не хотели быть добычей", – рассказал российский военный с позывным "Весна
", камера которого и запечатлела произошедшее.
Заметив этот дрон, бойцы открыли огонь из автоматов. В итоге беспилотник был сбит из стрелкового оружия у подбитого украинского транспорта.
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"Ребята решили отстреливаться. Дрон разорвался всего в нескольких метрах от одного из бойцов, но он остался цел. Осколками повредило багги, ее пытались поставить на ход. Группа оперативно раскидала "дымы", устроив завесу. Все парни остались целы", – рассказал "Весна".
Таким же образом вскоре на этой дороге был сбит третий украинский беспилотник, которым боевики пытались подбить багги.
"Весна" рассказал, что после бегства ВСУ в Авдеевке стали часто появляться украинские дроны.
"Причем они работают как днем, так и ночью. Они ими пытаются замедлить наше продвижение вперед и стабилизировать ситуацию. Но все равно их додавим", – отметил российский боец.
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