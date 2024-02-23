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У Еревана нет табу на оборонное сотрудничество, заявил министр обороны - РИА Новости, 23.02.2024
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11:50 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929129755.html
У Еревана нет табу на оборонное сотрудничество, заявил министр обороны
У Еревана нет табу на оборонное сотрудничество, заявил министр обороны - РИА Новости, 23.02.2024
У Еревана нет табу на оборонное сотрудничество, заявил министр обороны
У Еревана нет табу на оборонное сотрудничество со своими партнерами, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян на брифинге со своим французским коллегой... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:50
2024-02-23T11:50
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иран
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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. У Еревана нет табу на оборонное сотрудничество со своими партнерами, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян на брифинге со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Отвечая на вопрос, не противоречит ли оборонное сотрудничество с Францией взаимодействию с Россией и не вызовет ли оно негативной реакции соседнего Ирана, Папикян заявил, что такое сотрудничество является суверенным правом Армении и только Ереван должен решать, с кем и на каком уровне выстраивать отношения. "Это исходит из интересов народа Армении и армянского государства... Что касается наших соседей, друзей, союзников, разных центров... В случае с тем же Ираном могу сказать, что армянско-французское сотрудничество выстраивается во имя Республики Армения и не направлено против кого-либо. Думаю, это наше право - сотрудничать с Францией, с Ираном, и это всем следует принять к сведению. Наши французские коллеги уважают наше сотрудничество с другими партнерами, наши иранские партнеры уважают наше сотрудничество с иными партнерами. Думаю, то же самое должны делать наши российские партнеры. Так как у Армении нет табу на сотрудничество в интересах Республики Армении", - сказал Папикян.
https://ria.ru/20240223/frantsiya-1929120216.html
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армения, ереван, иран, себастьян лекорню, в мире
Армения, Ереван, Иран, Себастьян Лекорню, В мире
У Еревана нет табу на оборонное сотрудничество, заявил министр обороны

Сурен Папикян назвал оборонное сотрудничество суверенным правом Армении

© Фото : Министерство обороны Республики АрменияМинистр обороны Армении Сурен Папикян
Министр обороны Армении Сурен Папикян - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Армения
Министр обороны Армении Сурен Папикян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. У Еревана нет табу на оборонное сотрудничество со своими партнерами, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян на брифинге со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.
Отвечая на вопрос, не противоречит ли оборонное сотрудничество с Францией взаимодействию с Россией и не вызовет ли оно негативной реакции соседнего Ирана, Папикян заявил, что такое сотрудничество является суверенным правом Армении и только Ереван должен решать, с кем и на каком уровне выстраивать отношения.
"Это исходит из интересов народа Армении и армянского государства... Что касается наших соседей, друзей, союзников, разных центров... В случае с тем же Ираном могу сказать, что армянско-французское сотрудничество выстраивается во имя Республики Армения и не направлено против кого-либо. Думаю, это наше право - сотрудничать с Францией, с Ираном, и это всем следует принять к сведению. Наши французские коллеги уважают наше сотрудничество с другими партнерами, наши иранские партнеры уважают наше сотрудничество с иными партнерами. Думаю, то же самое должны делать наши российские партнеры. Так как у Армении нет табу на сотрудничество в интересах Республики Армении", - сказал Папикян.
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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