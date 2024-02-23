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В Харькове облили краской аллею памяти погибших советских воинов
В Харькове облили краской аллею памяти погибших советских воинов - РИА Новости, 23.02.2024
В Харькове облили краской аллею памяти погибших советских воинов
Неизвестные облили красной краской аллею памяти погибших в Великой Отечественной войне в Харькове, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T23:48
2024-02-23T23:48
2024-02-23T23:48
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Неизвестные облили красной краской аллею памяти погибших в Великой Отечественной войне в Харькове, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Неизвестные облили краской аллею памяти погибших в Великой Отечественной войне в центре Харькова. Памятный знак погибшим воинам Красной армии и плиты в честь российских городов измазаны красной краской", - говорится в сообщении. Отмечается, что следственный комитет РФ установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина
Харьков, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
В Харькове облили краской аллею памяти погибших советских воинов
В Харькове облили краской аллею памяти погибших в Великой Отечественной войне