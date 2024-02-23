https://ria.ru/20240223/alleya-1929222511.html

В Харькове облили краской аллею памяти погибших советских воинов

В Харькове облили краской аллею памяти погибших советских воинов - РИА Новости, 23.02.2024

В Харькове облили краской аллею памяти погибших советских воинов

Неизвестные облили красной краской аллею памяти погибших в Великой Отечественной войне в Харькове, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T23:48

2024-02-23T23:48

2024-02-23T23:48

харьков

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Неизвестные облили красной краской аллею памяти погибших в Великой Отечественной войне в Харькове, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Неизвестные облили краской аллею памяти погибших в Великой Отечественной войне в центре Харькова. Памятный знак погибшим воинам Красной армии и плиты в честь российских городов измазаны красной краской", - говорится в сообщении. Отмечается, что следственный комитет РФ установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

https://ria.ru/20240201/erevan-1924763926.html

харьков

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьков, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина