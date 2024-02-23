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Умер актер Константин Капитан
Умер актер Константин Капитан - РИА Новости, 23.02.2024
Умер актер Константин Капитан
Российский актер Константин Капитан умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщили его близкие на странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:06
2024-02-23T21:06
2024-02-23T21:06
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский актер Константин Капитан умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщили его близкие на странице в соцсети "ВКонтакте".Уточняется, что актер скончался после тяжелой болезни.Константин Капитан родился в 1967 году в Братске. В 1993-м году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности "актер музыкально-речевой эстрады". Капитан снимался в многосерийных телефильмах "Тайны следствия", "Дорожный патруль" и "Улицы разбитых фонарей".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, братск, россия
Культура, Общество, Братск, Россия
Умер актер Константин Капитан
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Константин Капитан
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Российский актер Константин Капитан умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщили его близкие на странице в соцсети "ВКонтакте"
.
Уточняется, что актер скончался после тяжелой болезни.
Константин Капитан родился в 1967 году в Братске
. В 1993-м году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности "актер музыкально-речевой эстрады". Капитан снимался в многосерийных телефильмах "Тайны следствия", "Дорожный патруль" и "Улицы разбитых фонарей".