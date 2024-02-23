https://ria.ru/20240223/akter-1929210640.html

Умер актер Константин Капитан

Умер актер Константин Капитан - РИА Новости, 23.02.2024

Умер актер Константин Капитан

Российский актер Константин Капитан умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщили его близкие на странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:06

2024-02-23T21:06

2024-02-23T21:06

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общество

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россия

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский актер Константин Капитан умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщили его близкие на странице в соцсети "ВКонтакте".Уточняется, что актер скончался после тяжелой болезни.Константин Капитан родился в 1967 году в Братске. В 1993-м году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности "актер музыкально-речевой эстрады". Капитан снимался в многосерийных телефильмах "Тайны следствия", "Дорожный патруль" и "Улицы разбитых фонарей".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, братск, россия