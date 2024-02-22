https://ria.ru/20240222/zapchasti-1929067653.html

Орловский губернатор привез бойцам СВО на передовую автомобили и запчасти

Орловский губернатор привез бойцам СВО на передовую автомобили и запчасти - РИА Новости, 22.02.2024

Орловский губернатор привез бойцам СВО на передовую автомобили и запчасти

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о своей поездке в четыре подразделения на передовой спецоперации, где служат орловцы, в ходе которой бойцам... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T19:56

2024-02-22T19:56

2024-02-22T20:40

надежные люди

орловская область

артемовск

соледар

андрей клычков

ульяновский автомобильный завод (уаз)

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о своей поездке в четыре подразделения на передовой спецоперации, где служат орловцы, в ходе которой бойцам доставили необходимые товары, спецсредства, автомобили, а также запчасти на 1 миллион рублей. "Груз получился очень большим, только запчасти для всех подразделений вышли на общую сумму порядка 1 миллиона рублей. Мы передали два автомобиля", – написал Клычков в своем Telegram-канале и отметил, что пообщался с бойцами, поблагодарив их за героизм. Глава региона уточнил, что разведчикам передали УАЗ "Фермер", дроны-камикадзе, комплект пилота для FPV дрона, телевизор для БПЛА, дизельный генератор, цифровые рации, систему видеонаблюдения. Доставили теплую одежду, маскировочные сети, предметы быта и обустройства. "Выполнили просьбу военнослужащих с блокпостов, закупили для них обувь, термобелье и передали большую партию продуктов питания. В окрестностях Попасное встретились с еще одним боевым формированием наших ребят, они несут службу в Артемовске. Доставили им дизельный генератор, а также большой набор запчастей на УАЗ "Буханку" и УАЗ "Хантер", – рассказал Клычков. Он сообщил, что подразделению ВДВ доставили УАЗ "Фермер", запчасти на автомобили, передали систему "Булат" и продукты питания. Подразделению десантников в Соледаре подарили две системы "Булат", а также вручили по их заказу автомобильную систему РЭБ, ботинки, термобелье, окопные свечи и продукты питания. "Хочу поблагодарить учащихся Орловского техникума агробизнеса и сервиса и его директора Логинову Галину Николаевну за активную поддержку фронта. Студенты привели в порядок машины, которые мы сегодня привезли, сделали капитальный ремонт и полностью подготовили к выполнению боевых задач. Спасибо всем, кто принимает участие в поддержке бойцов", – добавил губернатор.

https://ria.ru/20240221/svo-1928829914.html

https://ria.ru/20240212/drova-1926920868.html

орловская область

артемовск

соледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

орловская область, артемовск, соледар, андрей клычков, ульяновский автомобильный завод (уаз), воздушно-десантные войска россии