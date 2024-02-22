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Орловский губернатор привез бойцам СВО на передовую автомобили и запчасти - РИА Новости, 22.02.2024
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19:56 22.02.2024 (обновлено: 20:40 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/zapchasti-1929067653.html
Орловский губернатор привез бойцам СВО на передовую автомобили и запчасти
Орловский губернатор привез бойцам СВО на передовую автомобили и запчасти - РИА Новости, 22.02.2024
Орловский губернатор привез бойцам СВО на передовую автомобили и запчасти
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о своей поездке в четыре подразделения на передовой спецоперации, где служат орловцы, в ходе которой бойцам... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:56
2024-02-22T20:40
надежные люди
орловская область
артемовск
соледар
андрей клычков
ульяновский автомобильный завод (уаз)
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о своей поездке в четыре подразделения на передовой спецоперации, где служат орловцы, в ходе которой бойцам доставили необходимые товары, спецсредства, автомобили, а также запчасти на 1 миллион рублей. "Груз получился очень большим, только запчасти для всех подразделений вышли на общую сумму порядка 1 миллиона рублей. Мы передали два автомобиля", – написал Клычков в своем Telegram-канале и отметил, что пообщался с бойцами, поблагодарив их за героизм. Глава региона уточнил, что разведчикам передали УАЗ "Фермер", дроны-камикадзе, комплект пилота для FPV дрона, телевизор для БПЛА, дизельный генератор, цифровые рации, систему видеонаблюдения. Доставили теплую одежду, маскировочные сети, предметы быта и обустройства. "Выполнили просьбу военнослужащих с блокпостов, закупили для них обувь, термобелье и передали большую партию продуктов питания. В окрестностях Попасное встретились с еще одним боевым формированием наших ребят, они несут службу в Артемовске. Доставили им дизельный генератор, а также большой набор запчастей на УАЗ "Буханку" и УАЗ "Хантер", – рассказал Клычков. Он сообщил, что подразделению ВДВ доставили УАЗ "Фермер", запчасти на автомобили, передали систему "Булат" и продукты питания. Подразделению десантников в Соледаре подарили две системы "Булат", а также вручили по их заказу автомобильную систему РЭБ, ботинки, термобелье, окопные свечи и продукты питания. "Хочу поблагодарить учащихся Орловского техникума агробизнеса и сервиса и его директора Логинову Галину Николаевну за активную поддержку фронта. Студенты привели в порядок машины, которые мы сегодня привезли, сделали капитальный ремонт и полностью подготовили к выполнению боевых задач. Спасибо всем, кто принимает участие в поддержке бойцов", – добавил губернатор.
https://ria.ru/20240221/svo-1928829914.html
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орловская область, артемовск, соледар, андрей клычков, ульяновский автомобильный завод (уаз), воздушно-десантные войска россии
Надежные люди, Орловская область, Артемовск, Соледар, Андрей Клычков, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Воздушно-десантные войска России
Орловский губернатор привез бойцам СВО на передовую автомобили и запчасти

Орловский губернатор привез бойцам СВО на передовую запчасти на миллион рублей

© Фото : Губернатор Клычков/Telegram Губернатор Орловской области Андрей Клычков с бойцами СВО на передовой при доставке груза
 Губернатор Орловской области Андрей Клычков с бойцами СВО на передовой при доставке груза - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Губернатор Клычков/Telegram
Губернатор Орловской области Андрей Клычков с бойцами СВО на передовой при доставке груза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о своей поездке в четыре подразделения на передовой спецоперации, где служат орловцы, в ходе которой бойцам доставили необходимые товары, спецсредства, автомобили, а также запчасти на 1 миллион рублей.
"Груз получился очень большим, только запчасти для всех подразделений вышли на общую сумму порядка 1 миллиона рублей. Мы передали два автомобиля", – написал Клычков в своем Telegram-канале и отметил, что пообщался с бойцами, поблагодарив их за героизм.
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Глава региона уточнил, что разведчикам передали УАЗ "Фермер", дроны-камикадзе, комплект пилота для FPV дрона, телевизор для БПЛА, дизельный генератор, цифровые рации, систему видеонаблюдения. Доставили теплую одежду, маскировочные сети, предметы быта и обустройства.
"Выполнили просьбу военнослужащих с блокпостов, закупили для них обувь, термобелье и передали большую партию продуктов питания. В окрестностях Попасное встретились с еще одним боевым формированием наших ребят, они несут службу в Артемовске. Доставили им дизельный генератор, а также большой набор запчастей на УАЗ "Буханку" и УАЗ "Хантер", – рассказал Клычков.
Он сообщил, что подразделению ВДВ доставили УАЗ "Фермер", запчасти на автомобили, передали систему "Булат" и продукты питания. Подразделению десантников в Соледаре подарили две системы "Булат", а также вручили по их заказу автомобильную систему РЭБ, ботинки, термобелье, окопные свечи и продукты питания.
"Хочу поблагодарить учащихся Орловского техникума агробизнеса и сервиса и его директора Логинову Галину Николаевну за активную поддержку фронта. Студенты привели в порядок машины, которые мы сегодня привезли, сделали капитальный ремонт и полностью подготовили к выполнению боевых задач. Спасибо всем, кто принимает участие в поддержке бойцов", – добавил губернатор.
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Надежные людиОрловская областьАртемовскСоледарАндрей КлычковУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Воздушно-десантные войска России
 
 
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