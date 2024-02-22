Орловский губернатор привез бойцам СВО на передовую автомобили и запчасти
Орловский губернатор привез бойцам СВО на передовую запчасти на миллион рублей
© Фото : Губернатор Клычков/Telegram Губернатор Орловской области Андрей Клычков с бойцами СВО на передовой при доставке груза
Губернатор Орловской области Андрей Клычков с бойцами СВО на передовой при доставке груза
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о своей поездке в четыре подразделения на передовой спецоперации, где служат орловцы, в ходе которой бойцам доставили необходимые товары, спецсредства, автомобили, а также запчасти на 1 миллион рублей.
"Груз получился очень большим, только запчасти для всех подразделений вышли на общую сумму порядка 1 миллиона рублей. Мы передали два автомобиля", – написал Клычков в своем Telegram-канале и отметил, что пообщался с бойцами, поблагодарив их за героизм.
Глава региона уточнил, что разведчикам передали УАЗ "Фермер", дроны-камикадзе, комплект пилота для FPV дрона, телевизор для БПЛА, дизельный генератор, цифровые рации, систему видеонаблюдения. Доставили теплую одежду, маскировочные сети, предметы быта и обустройства.
"Выполнили просьбу военнослужащих с блокпостов, закупили для них обувь, термобелье и передали большую партию продуктов питания. В окрестностях Попасное встретились с еще одним боевым формированием наших ребят, они несут службу в Артемовске. Доставили им дизельный генератор, а также большой набор запчастей на УАЗ "Буханку" и УАЗ "Хантер", – рассказал Клычков.
Он сообщил, что подразделению ВДВ доставили УАЗ "Фермер", запчасти на автомобили, передали систему "Булат" и продукты питания. Подразделению десантников в Соледаре подарили две системы "Булат", а также вручили по их заказу автомобильную систему РЭБ, ботинки, термобелье, окопные свечи и продукты питания.
"Хочу поблагодарить учащихся Орловского техникума агробизнеса и сервиса и его директора Логинову Галину Николаевну за активную поддержку фронта. Студенты привели в порядок машины, которые мы сегодня привезли, сделали капитальный ремонт и полностью подготовили к выполнению боевых задач. Спасибо всем, кто принимает участие в поддержке бойцов", – добавил губернатор.