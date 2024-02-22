https://ria.ru/20240222/yemen-1928933385.html

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 22.02.2024

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Около побережья Йемена произошла атака на судно, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских Военно-морских силах (ВМС)... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:47

2024-02-22T11:47

2024-02-22T14:05

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ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Около побережья Йемена произошла атака на судно, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских Военно-морских силах (ВМС) в соцсети X. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", — написало ведомство.Управление классифицировало инцидент как атаку. Информация о происшествии поступила от третьей стороны.Позднее UKMTO опубликовало сообщение с обновленной информацией. Уточняется, что в направлении судна выпустили две ракеты, на борту произошло возгорание. Коалиционные силы принимают ответные меры.Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило, что двумя ракетами атаковали принадлежащее Великобритании грузовое судно под флагом Палау в 63 морских милях к юго-востоку от Адена.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, а затем американские и британские военные корабли. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.В движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, красное море, аден, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене