Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи порта Адена
Город Аден, Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Около побережья Йемена произошла атака на судно, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских Военно-морских силах (ВМС) в соцсети X.
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"UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", — написало ведомство.
Управление классифицировало инцидент как атаку. Информация о происшествии поступила от третьей стороны.
Позднее UKMTO опубликовало сообщение с обновленной информацией. Уточняется, что в направлении судна выпустили две ракеты, на борту произошло возгорание. Коалиционные силы принимают ответные меры.
Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило, что двумя ракетами атаковали принадлежащее Великобритании грузовое судно под флагом Палау в 63 морских милях к юго-востоку от Адена.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, а затем американские и британские военные корабли. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
В движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.