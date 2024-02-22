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Трутнев: якутяне в 2024 году увидят реализацию мастер-планов городов - РИА Новости, 22.02.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
21:25 22.02.2024 (обновлено: 21:30 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/yakutsk-1929079160.html
Трутнев: якутяне в 2024 году увидят реализацию мастер-планов городов
Трутнев: якутяне в 2024 году увидят реализацию мастер-планов городов - РИА Новости, 22.02.2024
Трутнев: якутяне в 2024 году увидят реализацию мастер-планов городов
Якутяне уже в этом году должны увидеть реализацию мастер-планов городов, средства на ремонт и строительство объектов выделены, заявил полпред президента России... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T21:25
2024-02-22T21:30
республика саха (якутия)
якутск
нерюнгри
россия
айсен николаев
юрий трутнев
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ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Якутяне уже в этом году должны увидеть реализацию мастер-планов городов, средства на ремонт и строительство объектов выделены, заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии, в ходе рабочей поездки в республику Трутнев провел совещание, на котором обсудил с региональными властями работы по мастер-планам Якутска и Нерюнгри. До 2030 года в этих городах должны отремонтировать и построить 133 объекта на общую стоимость более 560 миллиардов рублей. "Деньги на запланированные объекты выделены. Я попросил главу Якутии взять эти работы под свой контроль... Программа модернизации дальневосточных городов, принятая по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, – самая большая и важная работа, которая нам предстоит в ближайшее время... Мы должны добиться того, чтобы уже в 2024 году люди видели, как мастер-планы реализуются и какие позитивные изменения происходят в городах", – сказал Трутнев. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что работа в двух городах началась. За счет средств специальных казначейских кредитов в размере более 3 миллиардов рублей реализуются шесть мероприятий мастер-планов Якутской и Нерюнгринской агломераций. В столице республики ведется реконструкция и модернизация трех общественных пространств: благоустраивается набережная исторического озера Сайсары, началась реконструкция центральной площади и набережной реки Лена. Завершено проектирование Ленского моста и правобережного подхода. Ключевым проектом станет многофункциональный кинопавильон полного цикла на территории 68-го квартала Якутска. В городе запланирована модернизация уличного освещения. На средства единой президентской субсидии в Нерюнгри пройдет реконструкция зданий женской консультации, больничного комплекса (блок Б) и кожно-венерологического диспансера Нерюнгринской центральной республиканской больницы. Запланирован капитальный ремонт и приобретение оборудования для поликлиники, акушерского и лечебного корпусов, корпуса отделения скорой медицинской помощи Нерюнгринской центральной республиканской больницы. "Работа по реализации мастер-планов уже идет и будет продолжена", - подчеркнул Николаев.
https://ria.ru/20240222/yakutiya-1928925497.html
https://ria.ru/20240222/trutnev-1928893284.html
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якутск, нерюнгри, россия, айсен николаев, юрий трутнев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Нерюнгри, Россия, Айсен Николаев, Юрий Трутнев
Трутнев: якутяне в 2024 году увидят реализацию мастер-планов городов

Трутнев: якутяне уже в 2024 году должны увидеть реализацию мастер-планов городов

© РИА Новости / Виктория Сергеева | Перейти в медиабанкНа одной из улиц в Якутске
На одной из улиц в Якутске - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Виктория Сергеева
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На одной из улиц в Якутске. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Якутяне уже в этом году должны увидеть реализацию мастер-планов городов, средства на ремонт и строительство объектов выделены, заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии, в ходе рабочей поездки в республику Трутнев провел совещание, на котором обсудил с региональными властями работы по мастер-планам Якутска и Нерюнгри. До 2030 года в этих городах должны отремонтировать и построить 133 объекта на общую стоимость более 560 миллиардов рублей.
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"Деньги на запланированные объекты выделены. Я попросил главу Якутии взять эти работы под свой контроль... Программа модернизации дальневосточных городов, принятая по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, – самая большая и важная работа, которая нам предстоит в ближайшее время... Мы должны добиться того, чтобы уже в 2024 году люди видели, как мастер-планы реализуются и какие позитивные изменения происходят в городах", – сказал Трутнев.
Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что работа в двух городах началась. За счет средств специальных казначейских кредитов в размере более 3 миллиардов рублей реализуются шесть мероприятий мастер-планов Якутской и Нерюнгринской агломераций.
В столице республики ведется реконструкция и модернизация трех общественных пространств: благоустраивается набережная исторического озера Сайсары, началась реконструкция центральной площади и набережной реки Лена. Завершено проектирование Ленского моста и правобережного подхода. Ключевым проектом станет многофункциональный кинопавильон полного цикла на территории 68-го квартала Якутска. В городе запланирована модернизация уличного освещения.
На средства единой президентской субсидии в Нерюнгри пройдет реконструкция зданий женской консультации, больничного комплекса (блок Б) и кожно-венерологического диспансера Нерюнгринской центральной республиканской больницы. Запланирован капитальный ремонт и приобретение оборудования для поликлиники, акушерского и лечебного корпусов, корпуса отделения скорой медицинской помощи Нерюнгринской центральной республиканской больницы.
"Работа по реализации мастер-планов уже идет и будет продолжена", - подчеркнул Николаев.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутскНерюнгриРоссияАйсен НиколаевЮрий Трутнев
 
 
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